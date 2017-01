Toulouse: "Intentar definir la palabra indie en España es difícil"

El próximo sábado la banda granadina Toulouse presentará su nuevo disco, Montemarte, a las 13 horas en la tienda de Discos Bora Bora. Tras su álbum, Serendipia (2013) y su posterior EP, Realidad y metáfora (2015), reaparecen en el panorama musical con once nuevas canciones llenas de sentimiento y ritmo.

Según la banda, se trata de un disco sincero, honesto y directo que tiene como fin el contar historias de la vida cotidiana. "Es un gran salto adelante en el camino de la banda ya que coqueteamos con patrones, sonidos y estructuras que hasta ahora no habíamos tocado", explican.

El nombre, Montemarte, no deja a nadie indiferente. "Surgieron muchas alternativas a la hora de elegir cómo iba a llamarse el álbum, pero al final ganó claramente --añaden-, es un título con sonoridad atractiva y sabíamos que iba a dar mucho juego el diseño de la parte gráfica".

El proceso de grabación ha sido bastante complejo, llegando incluso a hacer maquetas previas bastante similares al trabajo oficial. "Teníamos el inconveniente de que Javi, uno de los integrantes, vivía en Liverpool, pero ello se solventó mandando su parte. Fue algo atípico ya que las baterías se grabaron en el Refugio Antiaéreo, propiedad de Los Planetas, y el resto del disco en un estudio del Valle de Lecrín propiedad de Youth", explican. Necesitaron "una alineación de los astros" para conseguir terminar su nuevo álbum.

Admiten que no podrían elegir entre alguna de las canciones de su nuevo disco ya que "cada una muestra una evolución sincera en el sonido de la banda". Montemarte supone una apuesta a un sonido completamente, ya que nunca antes habían trabajado con tiempos medios, sintetizadores o algunas secuencias.

Desde Serendipia, su primer disco, a Montemarte, se observa una clara evolución "Es musicalmente más completo y sencillo a la vez. La madurez como músicos y personas que sobrepasan ya la treintena se ve plasmada en cada una de las canciones", explican.

Según los granadinos toda la energía que antes estaba contenida en su música "se desarrolla en el momento justo y baila en los medios tiempos para volver a explotar en finales potentes o estribillos más luminosos". Capitán es el primer tema que dieron a conocer de Montemarte. El pasado martes estrenaron en Radio3 el primer videoclip del disco, El amor, a veces miedo, dirigido por Lucía Rivas, el cual muestra claramente el toque humano que quieren transmitir a través de imágenes de la vida cotidiana de diferentes personas.

La banda granadina Toulouse no busca transmitir nada con este disco, al que definen como un trabajo "conceptual". "Son canciones que cuentan historias. Puede llegar a parecer personal porque el narrador es el mismo oyente, buscamos que cada uno saque sus propias conclusiones", cuentan. Incluso entre sus seguidores de las redes sociales se puede ver la disparidad de enfoques que hay en sus canciones.

Cuando se les pregunta si se consideran un grupo indie no dudan en admitir que definir la palabra indie es "algo díficil en España". "Hay una idea de que la música indie debe ser cuidada y guardada en un cajón con el fin de guardar la pureza y que no llegue a más público". Sin embargo admiten que sus gustos y la corriente musical que siguen se encuentra más cercano a lo que hoy día determinamos como indie, pero sobre todo por la autoedición y control absoluto sobre su obra.

En sus ensayos escuchan grupos internacionales como Bon Iver, Warpaint, The XX. Aunque también nacionales como Nudo Zurdo o The New Raemon. Cuentan que tienen una gira programada a partir de septiembre, además de su aparición en festivales como En Órbita o Granada Sound. En estos directos tratarán de ofrecer un show bastante fiel al disco, con la incorporación de instrumentos que antes no usaban.