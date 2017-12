Tradicional y emblemático: así será 'El cascanueces' del Ballet de San Petersburgo

Tras el éxito de La bella durmiente en 1890, el director de los Teatros Imperiales Iván Vsévolozhsky encargó a Chaikovski la composición de un programa doble con una ópera y un ballet. Para este último, el compositor ruso contó con la inestimable ayuda del coreógrafo Marius Petipa, con quien había trabajado ya en La bella durmiente. El libreto fue escrito por Vsévolozhsky y el propio Petipa, basándose en la adaptación de Alejandro Dumas (padre) del cuento El cascanueces y el rey de los ratones, de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. El estreno de la obra, fijada para el 18 de diciembre de 1892 en el Teatro Mariinski de San Petersburgo, no fue considerado un éxito en su momento. Sin embargo, más de un siglo después, se ha convertido en uno de los ballet indispensables de la temporada navideña en Occidente y está considerado uno de los más bellos espectáculos que pueda representar una compañía de danza clásica.

Tradicional y emblemático como la propia historia del ballet y las compañías en Rusia: así será El Cascanueces que el Ballet Clásico de San Petersburgo presente por primera vez en Granada el jueves en el Palacio de Congresos. La joven compañía, fundada por el solista principal de Mariinskiy Ballet desde 1994 Andrey Batalov, interpretará este cuento de hadas "para todos los públicos" durante dos horas. El argumento, que se centra en la joven Marie Stahlbaum y en su nuevo juguete, el cascanueces, que cobrará vida en la víspera de Navidad, gira en torno a la añoranza por la inocencia perdida y el choque entre la realidad del mundo adulto y el de la infancia, mucho más fantasioso.

La compañía intepretará este cuento de hadas para "todos los públicos" durante dos horas

La empresa encargada de traer este montaje a España es Tatiana Solovieva Producciones. "Llevamos 25 años en este sector. He trabajado con grandes artistas de ballet ruso, y he llevado a Paco de Lucía y a Montserrat Caballé de gira por Rusia", explicó la propia Solovieva ayer en el Palacio de Congresos durante la presentación del espectáculo, a la que también acudieron la bailarina granadina Carmen Danza y alumnas de su escuela. Una treintena de ellas participarán en el ballet gracias a un proyecto impulsado por la productora y la compañía rusa. "Es muy importante para nosotros poder transmitir que el ballet ruso no sólo es ejercicio físico, sino también sentimiento y cercanía con su público", señaló Solovieva. La directora de la escuela granadina, por su parte, agradeció "la gran oportunidad", puesto que el panorama de danza en Andalucía, y en general en España, no acompaña. "Los niños que pasan por mi escuela tienen las aptitudes idóneas para dedicarse a esto, pero las familias se asustan porque no saben cómo llegarán a ganarse la vida. Hay poco trabajo y mal remunerado", reprochó Carmen Danza.

Las alumnas de su escuela que participen en El Cascanueces asistirán a los ensayos y bailarán en un escenario profesional al lado de artistas de prestigio internacional. "La compañía desea que los niños aprendan lo que se vive encima de las tablas, además de que experimenten las sensaciones que se crean de la interacción con los asistentes", reza la nota de prensa. Ellas, al igual que el público, caerán rendidos al encanto del emblemático y tradicional ballet ruso.