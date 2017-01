Traspaso de poderes en La Estrella

Durante 25 años, los clientes de La Estrella sabían que la noche llegaba a su fin cuando sonaba la banda sonora de Ry Cooder para la película París Texas. Era el momento de bajar la calle Cuchilleros, que horas antes se había subido al reclamo del cartel con una estrella de contornos azules. Enrique Novi, músico, crítico de Granada Hoy y programador de Planta Baja durante años toma ahora el relevo del histórico Mauri al frente del garito de paredes pintadas de rojo, un oasis para los amantes del rock y todos sus aledaños. Abrió el 2 de enero, aunque tiene un pasado en garitos donde se cuida la banda sonora. "Cuando uno lleva un bar en el que se supone que se cuida la música, sin pretenderlo, realizas una labor educativa con la parroquia que se crea alrededor", señala Novi sobre un bar que, al tiempo, es una escuela de melómanos. "Yo siempre he tenido una debilidad por La Estrella como cliente, era un espacio donde siempre había buena música. Las condiciones del traspaso eran buenas, me lo pensé, negociamos y seis meses después estoy instalado". Curiosamente, Mauri ha puesto su nuevo garito en un local que el propio Novi regentó en los noventa, La Pompa, con lo que se cuadra el círculo y el traspaso de poderes en uno de los bares emblemáticos de la ciudad. "Es una casualidad cósmica", apostilla. La primera sorpresa que se ha llevado al ponerse de nuevo detrás de una barra es el auge del gin tonic, que era una bebida residual en los noventa. La gente ha cambiado poco, si acaso más luengas barbas. Otra cosa es el entorno legal.

La gran apuesta del Ayuntamiento para este edición de Fitur es el sello Granada Ciudad del Rock, con una variopinta ruta por distintos locales que guardan alguna relación con la música. "El sello lo tienen bares de tapas cuya relación con la música no va más allá de que al dueño le guste Pink Floid o el flamenco, me da la sensación de que en el rock and roll, que siempre ha germinado mejor en el underground que en la oficialidad, los valedores van a ser los que no tengan este distintivo en su puerta", apunta Novi. De momento, su bar no la tiene y no la ha solicitado. "No tengo ningún interés en que La Estrella forme parte de esa ruta", apostilla.

Además de los nuevos hábitos alcohólicos de la gente, otra novedad respecto a los noventa es la obligación por parte de la Junta de Andalucía de poner limitadores en los bares de música. "Te conectan directamente con la central de la Policía y saben al instante en qué momento abres y cuándo te vas, hasta el punto de que pueden multarte por sobrepasar la hora de cierre aunque estés solo en el bar barriendo", denuncia sobre una situación que no se da en otros gremios como las peluquerías. El bar de la calle Imprenta, situado en un callejón frente a Plaza Nueva, conservará por unos días el rojo chillón que ha sido, además de la estrella del cartel, una de sus señas de identidad. El nuevo 'inquilino' pensó en cerrar la primera semana para abordar algunas pequeñas reformas, pero al final decidió abrir y retocar el garito. Pero los fieles pueden estar tranquilos, La Estrella no dejará de ser un antro, un tugurio. Pero ese es uno de sus encantos. Programar en directo en un espacio tan reducido es casi una quimera, por lo que Novi se conforma con seleccionar bien su set-list. Tiene una visión muy amplia del rock and roll y en el local suena pop y rock norteamericano, mucho country rock, rithman blues, música austaliana, soul... Cualquier música que tenga estirpe y no sea producida para el circuito comercial. La Estrella siempre ha tenido un barniz retro y al nuevo jefe del tocadiscos le gusta combinar música actual con la antigua, "porque hay canciones de hace décadas que la gente no conoce y que es muy aprovechable". Puede pasar de un disco recién publicado a uno de 1956. Por eso, los parroquianos coinciden en que nadie mejor que Enrique Novi para mantener el espíritu del garito y para que La Estrella siga guiando los pasos de los amantes de la buena música.