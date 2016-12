Tratado del silencio en la Alhambra

Sobre las dos de la tarde, entre la algarabía de los niños saliendo del colegio en el Paseo de los Basilios, camina todos los días Rafael Guillén después de su cita con un vermú en la terraza de las Titas. Con su inconfundible gorra y su bastón, sostiene el libro que esté leyendo en ese momento y un puñado de hojas con anotaciones, versos, elucubraciones, reflexiones... A sus 83 años, la actividad editorial del Premio Nacional de Poesía es un ejemplo de vigor. El último ejemplo es La Alhambra. Suite del silencio y de los sentidos (Ediciones Miguel Sánchez), un libro en el que el poeta recorre cada rincón del monumento y apuntala con sus reflexiones las imágenes tomadas por Ángel Sánchez. El resultado es uno de esos libros que cautivan desde los sentidos, empezando por el olfato con el inconfundible olor de las ediciones cuidadas hasta el mínimo detalle, un volumen que se adentra en el alma invisible de la Alhambra a través de los versos del ganador del Premio Lorca de Poesía en 2014. "Es como si la historia hubiese hecho una mudanza inútil. Traspasarlo es pasar a otro bosque, que es el mismo bosque", escribe Guillén al comienzo del libro para explicar al lector qué es el famoso misterio que envuelve el monumento, una página en la que ofrece una brújula para adentrarse en la importancia del agua, del bosque o de la Puerta de la Justicia, "que prepara el ánimo para una continua sorpresa". Traspasarla es fácil. "Lo difícil es alcanzar la llave que da acceso al misterio", escribe el autor.

El libro, una edición bilingüe en la que Lawrence Bohme ha traducido al inglés las meditaciones del poeta, supone un nuevo encuentro poético-fotográfico entre Ángel Sánchez y Rafael Guillén, que siguieron un esquema de trabajo parecido en Granada, invención del aire, un imaginario poético de la ciudad y un recorrido por sus calles para que sean ellas las que cuenten su historia, un volumen del que se ya se han vendido 3.600 ejemplares y del que se prepara la cuarta edición. La Alhambra. Suite del silencio y de los sentidos consta de cinco capítulos "como cinco son los sentidos corporales". Un poema recorre cada parte del libro para, antes de contemplar las imágenes, "mantener despierto el sentido que se identifica literariamente con cada una de las zonas en las que se divide el monumento".

Sabe el silencio a hierro en la Alcazaba, Se oye el silencio en los palacios, Oloroso es el silencio en El Partal, Un silencio tangible en la Alhambra cristiana y Se ve el silencio desde el Generalife son los títulos de los capítulos que compon el libro que, de paso, demuestra que el silencio puede ser perfectamente fotografiado. "Es fácilmente comprobable en las instantáneas que se arraciman en los diferentes capítulos", señala el autor de Los estados transparentes. El editor y fotógrafo Ángel Sánchez subraya por su parte la relación entre su editorial y el poeta, que data de los años setenta, cuando su padre editó uno de sus libros fundamentales de Rafael Guillén, el Cancionero-guía para andar por el aire de Granada.

Después del viaje por los rincones de Granada, Sánchez le propuso al poeta la idea de hacer un trabajo parecido con la Alhambra. Al principio el poeta se excusó con la vaga excusa de la edad. Pero al día siguiente volvió a encontrarse con el editor para aceptar el reto. 24 horas después de la primera proposición ya tenía pensando el título del libro, cuál iba a ser su estructura y que cada parte del monumento se iba a corresponder con un sentido. A la semana ya tenía el trabajo más que avanzado y el editor y fotógrafo se convirtió en "becario" del poeta, que tenía claro cómo tenía que ser el resultado final. De hecho, el libro que se adentra en la suntuosidad y en los volúmenes del palacio nazarí, cierra con una fotografía del Paseo de los Cipreses. Una decisión inamovible de Guillén. La explicación está en el texto que acompaña la imagen: "Hubo un tiempo en que, por aquí, se vio pasear al silencio de la mano de Juan Ramón Jiménez". "Es de estos libros que aunque salen solos han tenido mucho trabajo", señala Sánchez sobre un volumen que ha salido a la venta por un precio de 45 euros, "aunque se podía perfectamente vender por 60". "Cada ejemplar tiene una cubierta de tela roja, que puede sumar 2.000 euros más a los costes de producción, pero aún así se tira para adelante", afirma.

La Alhambra. Suite del silencio y de los sentidoses un libro de autor. Rafael Guillén ha sabido escuchar lo que el monumento le dictaba y, por su parte, el fotógrafo ha acumulado horas de trabajo buscando la luz perfecta. "Sé la mejor hora del día para fotografiar tal o cuál espacio, lo que hay que hacer en invierno o en primavera, me gusta que los árboles no tengan hojas para que se puedan ver las torres, te das cuenta de cómo cambian las piedras de color... Libros de la Alhambra hay muchos, los mejores fotógrafos han trabajado aquí, pero este libro además de mostrar fotos de espacios que no están incluidos en la visita pública es la mirada literaria de Rafael Guillén", continúa Ángel Sánchez.

Respecto a su trabajo resalta que tiene la fortuna de que procede del analógico. "Ahora se tiran miles de fotos con la cámara digital, pero hay que pensarlas y sentirlas antes de darle al botón", señala. Antes de que se impusiera la tiranía de las cámaras digitales, cada carrete de doce disparos podía costar unas 500 pesetas y otro tanto el revelado, con lo que podía gastar 6.000 euros al año en buscar la perfección en sus imágenes. Así que era muy exigente a la hora de disparar porque "el analógico te hace tener la foto en la cabeza antes de disparar". Así que el fotógrafo y editor que odia el photoshop subraya la emoción que le produce que Rafael Guillén le ponga texto a sus fotos. Y pone como ejemplo una imagen de la Torre de la Vela. "Una campana, que sustituye al muecín, pregona que Dos ha cambiado de nombre".