Valparaíso cumple 5 años con la edición de 'Cada noche un poema'

La editorial granadina Valparaíso ofrece numerosas novedades para este 2017.El sello, que este mes de febrero cumple cinco años desde su nacimiento, publica obras tanto nacionales como internacionales. Aunque la apuesta recoge gran cantidad de poesía también tienen cabida algunos títulos narrativos.

La antología poética Fuente de Hierro presenta una serie de poemas del catalán José Antonio González-Haba Guisado. Esta recopilación ha sido realizada a partir de una serie de documentos que su amigo, Joan Margarit, encontró entre sus pertenencias una vez fallecido González-Haba.

Uno de los libros que ha tenido mejor acogida ha sido Dióxido de carbono, de Juan José Vélez Otero. En él se muestra la magnitud filosófica del tiempo, la angustia vivencial o la nostalgia abrumadora, entre otras muchas emociones que el autor plasma en sus composiciones literarias.

Mireia Bofill Abelló ha sido la encargada de traducir por primera vez al castellano los poemas de su madre, Monserrat Abelló. El libro, Cada noche un poema, es una antología que recoge la voz de una las mujeres con un lenguaje propio y referente artístico para muchos jóvenes.

El ganador del premio Pulitzer, Charles Simic, nos ofrece la visión de la literatura junto a una recopilación de sus experiencias vitales. Días cortos y largas noches recoge todos los artículos publicados por el autor en la prestigiosa revista The New York Review of Books.

Alfonso Chase publica por primera vez en España con Música Solar. El costarriqueño muestra de forma clara, valiente y hasta humorística un libro cargado de sensibilidad y cultura por influencia de Auden y Octavio Paz.

La poesía contemporánea mejicana también tiene cabida dentro de estas nuevas publicaciones. Mijail Lamas, con El canto y la piedra, muestra un realismo sucio de los dioses frente a la divinidad de lo cotidiano, rindiendo homenaje a un panteón que es a la vez clásico y contemporáneo.

En narrativa se encuentra Prodigals, de Greg Jackson, quien se encarga de estudiar a través de sus libros la vida de la élite norteamericana. Sus protagonistas son cineastas, arquitectos o incluso profesionales del tenis. En J. M. Barrie y los niños niños perdidos, Andrew Birkin realiza una selección de material sobre el autor, contando una historia de amor a través de cartas, diarios, cuadernos y entrevistas del propio Barrie. También cuentan con el III Premio Internacional de Poesía Ciudad de Almuñécar, La chica que se ha quedado sola, de Mariela Martín Damián. Se trata de un poemario original y sincero, con una gran intensidad mostrada a través de versos naturales y frescos.

La editorial, de origen granadino, tiene proyección internacional a través de sus filiales en el continente americano. Además, apuesta por un número cada vez más amplio de autores de distintos países y edades.

Dentro de sus publicaciones se encuentran géneros que abarcan desde la poesía, narrativa, literatura infantil o los libros de arte. Entre sus títulos más vendidos están La ataraxia del corazón de Sara Búho o Baluarte de la conocida Elvira Sastre.