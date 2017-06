Vanesa Martín, la nostalgia hecha volcán sensitivo

Desde el otoño, bucólica estación en la que se publicó el quinto disco de la malagueña Vanesa Martín, las radiofórmulas españolas no han dejado de emitir eso de "y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana..." o aquello de "no supimos cómo hacerlo vida mía, hicimos del invierno una costumbre...".

Y es que esta mujer sabe perfectamente cómo crear, una tras otra, melodías que se pegan mejor que el alquitrán fresco. Precisamente por eso Martín, clave del éxito en mano y sin soltar su guitarra, se ha convertido en un auténtico ídolo de masas. La gira que está actualmente llevándola a velocidad de crucero por todo el país, hace hoy que la autora de No te pude retener -que cantaba con Malú en un dúo memorable- llegue esta noche al Palacio de Deportes de Granada en un espectáculo que promete dar 'rienda suelta' a las pasiones que probablemente sueñen con dejar 'ropa desordenada' por toda la habitación.

La artista se encuentra aún estrenando este nuevo disco titulado Munay, en el que ha renunciado a ritmos más agitados como las de sus canciones antiguas Hoy camino o Rienda suelta para centrarse en su punto fuerte como cantautora: la temática nostálgica y volcánica-emocional, centrada a veces en relaciones tortuosas, quizás de más.

El de esta noche será un concierto en el que a buen seguro Vanesa Martín no renunciará a rescatar muchos los éxitos que la han aupado hasta el trono de cantautora 'deluxe' -que triunfa con sus propias creaciones- como son Arráncame, La piel, Si pasa o no, o Aún no te has ido, además de los ya mencionados. Aunque es de esperar que sus nuevas canciones como Complicidad, Te has perdido quien soy, Inmunes o Que se entere Madrid, gocen del protagonismo de los momentos claves del directo, y haga al respetable genuflexionarse ante el poderío de la malagueña sobre las tablas.