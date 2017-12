'Verano 1993' se queda fuera de la carrera al Oscar como mejor película extranjera

La película española Verano 1993, de Carla Simón, se quedó en la madrugada del viernes fuera de la carrera por el Oscar a la mejor película en lengua extranjera, a la que sí opta la cinta chilena Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio, el único largometraje hablado en castellano de los elegidos.

La Academia de Hollywood informó en un comunicado de que el resto de las nueve precandidatas al Oscar a la mejor película en lengua extranjera también incluye a In the Fade (Alemania), On Body and Soul (Hungría), Foxtrot (Israel), The Insult (Líbano) y Sin amor (Rusia). Completan la relación de semifinalistas a la estatuilla las películas Félicité (Senegal), The Wound (Sudáfrica) y The Square (Suecia).

Este año se habían presentado 92 largometrajes en esta categoría de los Oscar, entre los que figuraban aspirantes en lengua española como Verano 1993 (España), o Zama (Argentina), que finalmente no pasaron el corte.

De las nueve semifinalistas desveladas serán elegidas las cinco que aspirarán al premio. Las elegidas se sabrán el 23 de enero, cuando se den a conocer todas las nominaciones a los Oscar.

Esta preselección supone para Una mujer fantástica, el nuevo filme de Lelio tras la magnífica Gloria, un nuevo triunfo en su aclamado recorrido comercial y de festivales, que llega apenas una semana después de que lograra la candidatura para los Globos de Oro.

La muerte de su pareja enfrenta a la protagonista de Una mujer fantástica a la evidencia de que ser transexual es una carrera de obstáculos y resistencia ante la intolerancia y los prejuicios. La cinta, cuyo reparto encabeza la actriz transexual Daniela Vega, ganó el Oso de Plata al mejor guión en la Berlinale.

Verano 1993,de Carla Simón, se había impuesto a otras dos preseleccionadas por la Academia española, Abracadabra y 1898. Los últimos de Filipinas.