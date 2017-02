La actriz Verónica Forqué encabeza el reparto de 'La Respiración' en el Alhambra

La nueva propuesta de Alfredo Sanzol ganador de los Premios Max al mejor autor en 2011 (Delicadas), 2012 (Días estupendos) y 2013 (En la luna) llega a Granada con un formidable reparto formado por Verónica Forqué, José Ramón Iglesias, Nuria Mencía, Pietro Olivera, Martiño Rivas y Camila Viyuela. L a obra parte de un hecho dramático, la separación de una mujer que lleva 15 años con su pareja, y ve como un día, de la noche a la mañana, todo se termina. Nagore (Nuria Mencía) viene sufriendo la pérdida desde hace un año y siente que está en crisis, no se encuentra, no sabe qué hacer, sigue echando de menos a su ex.

Su madre (Verónica Forqué) aparece entonces en escena y le azota la conciencia con sus consejos, le sugiere que se deje llevar por una fantasía, que se adentre en otros mundos, que empiece a descubrir otras posibilidades para que no se quede aferrada a un solo recuerdo. "La memoria tiene que servir para crear cosas nuevas", le dice, "hay que vaciar el cuerpo y la mente como quien vacía un armario para que entren cosas nuevas…" Y, hasta aquí se puede contar porque La respiración hay que vivirla. "Hay que deslumbrarse con esa lección que nos da sobre cómo reaprender a amar, sobre cómo resucitar tras un fracaso con un humor y una ternura infinita", explica Alfredo Sanzol. "La obra conmueve -añade- porque es vitalísima, porque la energía no permite ni un instante de bajón, y es divertida (mucho, mucho) porque su humor no busca la risa sino la verdad". Como señala su director La respiración es un regalo "para todos los que hayan visto el pabellón de su autoestima en lo más alto gracias al amor y para todos los que hayan visto el pabellón de su autoestima en lo más bajo gracias al amor. Para todos".