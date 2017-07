Víctor Coyote y el casete regresan a escena en el festival Tendencias

"La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión, que la música sea el alimento del amor", con esta frase de Kurt Cobain se abre el catálogo de la exposición colectiva tributo al casete. Un objeto analógico y especialmente querido que la 26 edición del Festival Tendencias de Salobreña ha incluido este año en su programa.

El festival costero más dinámico, que se desarrollará del 1 al 4 de agosto, rendirá su especial homenaje al casete con una exposición colectiva que se podrá visitar una vez terminado el festival y hasta el 15 de agosto en la Biblioteca Municipal. Todo ello vendrá de la mano del mítico músico de los años 80 Víctor Coyote que ofrecerá un concierto en exclusiva y al aire libre.

En la muestra se unen artistas de diversos campos como la literatura o la artesanía

La exposición colectiva llega bajo el título de Tributo al casete. Un objeto analógico 1970-2000 y para la alcaldesa de Salobreña, Eugenia Rufino esta muestra es "una gran noticia" para los nostálgicos y para los que "expertos en el rebobinado del casete con un lápiz y aún conservan "como un tesoro esas cintas con la música que ha marcado su juventud", concluía la primera edil.

"No hace mucho tiempo estuve viendo un local gastado y triste que pedía a gritos una intervención", dijo ayer Colin Bertholet, comisario de la exposición, para explicar cómo germinó la idea de la muestra. "En medio del escombro acumulado durante años, me topé con un expositor de cintas de casete. Un auténtico escaparate musical que marcaba una época. En ese instante se activaron una serie de flashes que me hicieron viajar en el tiempo. ¡Ya no podía quitármelas de la cabeza!", finalizó el comisario de la muestra.

Rodeado de un magnífico equipo de artistas consagrados y noveles, Bertholet ha dado forma a este paraíso de ideas y de buenos ratos uniendo bajo un mismo paraguas a personas de campos tan dispares como la literatura, la artesanía, la pintura, el diseño, la escultura, la fotografía y la poesía visual.

Como complemento perfecto a la inauguración de la exposición que será el martes 1 de agosto a las 21:00 horas en la Bóveda de Salobreña, se celebrará el concierto de uno de los músicos míticos de rock latino de los 80, Víctor Coyote, que recordará a las 22:30 horas esas viejas canciones populares en el El Corralón de la villa de Salobreña.