"Vivimos en un tiempo en el que la crítica se trata de criminalizar"

Hablar de Jesús Cintora es hablar de vocación periodística, bajo el paraguas de una visión pluralista de opiniones y sobre todo, de honestidad con el trabajo. Desde su arranque allá por 1996 en la Cadena SER, Cintora ha dejado su rastro en TVE, El Mundo, Radio Marca, Telecinco, Telemadrid o Discovery MAX, entre otros medios, hasta que en 2015 -20 años después del despegue de su carrera- aterrizó en Las Mañanas de Cuatro, para romper los esquemas del magazine de actualidad televisivo, con un espacio plural que finalmente pecó de subjetivo y opinativo para la compañía Mediaset. En la actualidad es columnista en Eldiario.es, mientras aguarda el lanzamiento de un nuevo proyecto en el que involucrarse.

-¿Toma este ejercicio de divulgación por universidades a raíz de su despido de Mediaset?

No se debe perder el pensamiento ni el sentido crítico, que lo da precisamente el conocimiento adquirido"

-Hablo de periodismo porque soy periodista. Hablar de la situación que está condicionando la libertad de prensa en España creo que es sano para mejorarla y avanzar, pero tampoco lo hago con interés de ser mártir porque ni lo soy, ni quiero serlo. Simplemente tengo la intención, como la tienen otros compañeros, de señalar lo que ocurre para mejorarlo. La pluralidad en los medios públicos, la arbitrariedad por parte del poder político para dar las licencias en las privadas, la precariedad en los profesionales y el desempleo existente en el periodismo... Son cosas que hay que contar.

-¿Las RRSS ayudan o perjudican al pensamiento crítico colectivo?

-Ayudan porque son una forma de expresión. Yo defenderé siempre las formas de expresión porque la gente puede contar lo que piensa. Con estas herramientas pueden compartir y debatir con otras personas y me parece que es una vía de expresión fundamental para que la gente interactúe. Sin duda, hay que tener en cuenta que no hay que insultar, no hay que amenazar, y hay quien aprovecha el anonimato para hacerlo, pero son los minoritarios. Lo que no hay es que perder el contacto con la calle. Hay una canción de un grupo de los 80

llamado Topo titulada Vallecas 1986, que ya hablaba de una televisión que te vigila además de ser un medio de entretenimiento. Y ahí es donde quería yo llegar, hace que se pueda perder el contacto con la calle y es extrapolable a las redes sociales. Hay quien pierde la fuerza por la boca o por los dedos en el Twitter y no vive la verdad de la calle.

-En el Congreso se aprobó la moción para la derogación de la 'Ley Mordaza' con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP. ¿Qué opinión le merece a este asunto?

-Respecto a la movilización de la gente a la hora de protestar se ha hecho una labor soterrada para que haya miedo a manifestarse. Cuando tú sabes que pueden haber multas de hasta 600.000 euros pierdes las ganas de salir a manifestarte. O el caso de multas de hasta 600 euros por llevar cuatro letras en una camiseta, te lo piensas más a la hora de salir a la calle. Las multas generan miedo ya de por sí en una sociedad cada vez menos movilizada...

-Pero esta ley no tiene sentido en un contexto en el que España no está continuamente en las calles con episodios de violencia.

-Es curioso cómo no hacen leyes o reformas legales para evitar que haya 7.000 muertes por la pobreza energética en nuestro país y sin embargo, sí hay leyes para regular la manifestación de la gente en la calle, más allá de la que ya había... Porque ¿qué esta ocurriendo más, las muertes por pobreza energética o las manifestaciones en las calles?

-¿Considera necesario fomentar en las universidades el pensamiento crítico?

-No se debe perder el pensamiento ni el sentido crítico, que lo da precisamente el adquirir conocimiento. Es cierto que vivimos en un tiempo en el que parece que la crítica se trata de criminalizar pero es necesaria. Una sociedad que no es crítica es una sociedad enferma. Cuando defiendo el periodismo crítico, explico que el periodismo tiene la labor de contar lo que ocurre y si detectamos lo que está mal, no tiene otro fin que exponerse para que los responsablesde lo cambien. Una sociedad que con esos problemas en vez de ponerlos en la luz pública, los mete debajo de la alfombra está escondiendo su propia enfermedad.

-El formato 'tertuliano' que ofrecen algunas televisiones nacionales parece una buena estrategia para ganar audiencia pero ¿a nivel informativo?

-Creo y defiendo el periodismo plural. Debe haber la mayor participación y pluralidad a la hora de tener las voces, de derechas o de izquierdas pero tiene que ocurrir. Tiene que haber una posibilidad de ver caras que opinen, distintos pareceres y líneas ideológicas. Hay que dar paso y dejar que opine la gente joven -porque en determinados programas se ven unas edades muy avanzadas- el joven tiene derecho y debe opinar. El género televisivo todavía puede innovar, innovación y televisión es una constante. No hay que confundir periodismo crítico con periodismo que quiere causarle daño a alguien. Hay ocasiones en las que algún político ha salido a hablar de decencia periodística a través de una radiotelevisión pública que están controlando con graves acusaciones de manipulación.

-¿Se puede ejercer o se ejerce una prensa libre en España?

-La libertad de prensa en España es condicionada. Se ve claramente la mano que hace de una televisión de todos, una de partido. En las privadas la concesión de licencias es llamativa y ejerce un poder arbitrario por parte del poder político e incluso empresarial. Se debería apostar más por la creación de puestos de trabajo con producción propia, por no hablar de la precariedad del empleo. Otro asunto es el poder de determinadas entidades financieras para afectar a la línea editorial de determinados medios de comunicación.