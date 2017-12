"Voy a pasar olímpicamente de la industria"

"Mamá yo quiero ser artista", lo cantaba Concha Velasco. Con menos focos y purpurina, sin body azul y con la voz rasgada -de las que cuentan noches más que interesantes- también canta esta frase Patricia Lázaro en su canción Mamá. La granadina "regresa a casa por Navidad", o así lo anuncia la Tertulia -donde toca hoy a las 22 horas-. Ésta es efectivamente su casa ya que fue una cara más que asidua de su escenario desde hace más de una década. La artista que partió de aquí a Madrid hace unos cinco años regresa hoy con su primer disco Todo saldrá bien mamá y con otro ya volando por su cabeza.

-Su madre ya estará contenta ahora que es artista.

-[Risas] Sí sí, ya mi madre ya está tranquila.

-¿Musicalmente qué echa en falta de Granada?

-Como me fui con veintitantos años, ya había podido beber y disfrutar de todos los grupos que me encantan como Morente, Lagartija Nick o Eskorzo. Sí es cierto que echas de menos ese 'flamenqueo' que hay en Granada y que en Madrid no lo tienes.

-¿Se sigue definiendo como cantautora?

-Sí, yo escribo mis canciones y las interpreto pero bueno el cantautor sigue teniendo ese toque aburrido y revolucionario...pero no es un estilo musical. Entonces sí me considero cantautora pero no estilísticamente, estoy más cerca del rock... soy más cañera.

-Vuelve a la Tertulia por Navidad, su primera casa.

-Este año tengo muchísimas ganas. He tocado en un montón de sitios yo sola pero con la Tertulia tengo una cosa especial que es buena y mala: ahí dentro me siento absolutamente desnuda. Llevo allí desde los 15 años. Hace un año y medio toqué sola por primera vez en su escenario -porque hasta ese momento siempre había cantado con Alberto Alcalá- y estaba muy nerviosa pero este año tengo muchísimas ganas porque también he aprendido mucho en Madrid.

-En todo irá bien mamá ha reciclado algunas de sus viejas canciones . Las del tiempo de la Tertulia.

-Sí [risas] parece un poco un disco de 'grandes no exitos'. Está Little Pat, El tío de la tiza y Átame que son de la antigua camada. A parte de esas el resto son todas nuevas.

-¿Cómo ha sido la acogida de este primer disco?

-Muy bien, se vendieron las primeras mil copias en un año y ahora he sacado una reedición. Tengo el segundo disco ya listo y solamente me falta la financiación.

-¿Cómo piensa afrontarlo?

-Sobre todo lo que estoy buscando es la figura del productor. Que aunque este disco va a ser mucho más sencillo, sin grandes arreglos, no tengo claro quién lo va a dirigir. En este caso me gustaría contar con amigos, con gente de mi entorno que es buenísima. Además quiero pasar olímpicamente de la industria. Tengo amigos alrededor tan talentosos que me encantaría trabajar con alguien que me conozca perfectamente. Creo que a la gente se le va un poco la cabeza grabando discos por un dineral porque el que lo haga sea Periquito que ha trabajado con X.

-¿Cómo será el nuevo disco?

-Tengo todo el universo en la cabeza, aunque aún me falta bastante. En cuanto al estilo es bastante diferente, aunque mi esencia cruda -decir las cosas claramente y de forma tragicómica- sigue ahí. Ahora es un disco mucho menos musical y más literario. Tengo la suerte de que las melodías me salen bonitas pero le he prestado más atención a las letras.

-Antes de este disco giró con Road Ramos y Carmen Boza. ¿Cómo funciona eso de meter tres cantautoras en un coche?

-Fue una locura de la que estamos orgullosísimas, somos como hermanas. Nos conocemos desde hace mucho. De hecho antes de la gira nos metimos en una cabaña durante dos días y de ahí la grabación de 48 horas. Road Ramos montó una especie de estudio y elegimos dos temas de cada una para grabar. Se dice muy rápido pero nos metimos en un jardín brutal. No se podría repetir jamás ese formato.

-Kranky, su guitarrista, y usted forman parte de la Red de teatros de la Comunidad de Madrid. ¿Allí se le ha acogido mejor que en casa?

-Sí, y acabamos de entrar en otra Red de teatros pero a nivel nacional de cara al año que viene. ¿Si se me ha tratado mejor? No lo sé, en Madrid lo que pasa es que me inspiro mucho y he crecido también un montón. Es cierto que allí es más fácil tocar y que corra la voz.

-Ahora además de indies, ahora también se fabrican traperos en cadena ¿Qué opina del género?

-No sé si qué decirte. Me parece algo que se está tomando como novedoso y que a mí me suena antiguo: es un rap hecho y rehecho ya pero que se le ha puesto una T delante. ¿Qué bueno puede salir entre rap y raeggaetón? [risas]

-Cuando toca ponerse a componer ¿qué sensaciones le llevan a hacerlo?

-Yo me vuelvo loca. Entro en un túnel... Igual puedo tener mil cosas abiertas en internet que si las ves desde fuera no tienen nada que ver pero para mí sí la tienen toda. Normalmente tengo dentro algo que me arde, algo general donde caben un montón de cosas que luego yo tengo que acotar. Una amiga decía que dentro de mis canciones hay muchas. Y lleva toda la razón.