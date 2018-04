Washington Irving aprende a hablar 'granaíno'

El escritor Alfredo Leyva Almendros (Granada, 1958) ha tenido la suficiente paciencia para traducir los famosos Cuentos de la Alhambra de Washington Irving a nuestra manera de hablar: el granaíno.

Leyva cursó estudios de Delineación en el Instituto Politécnico de Granada y de Ciencias de la Educación en la Universidad de Málaga. Es funcionario de carrera. Participó como ponente en la IX y X Convención Internacional de Escritores de Lenguas Europeas con las ponencias: El nacimiento de la literatura en lengua Aljamía e Ibn al-Jatib, el polígrafo imsomne, respectivamente.

Entre otros, es autor de los libros Diccionario del habla granaína, Granada, antología de una ciudad amada. El habla malagueña, Cuarto Menguante, declive de la dinastía nazarí, Diccionario del habla almeriense y Granada insólita o todo es posible en Granada. Además, ha sido galardonado con varios premios literarios.

-¿Cómo se le ocurrió la idea?

-Se me ocurrió hace años. Los Cuentos de la Alhambra fue uno de los primeros libros que leí allá por el año 1970, y que aún conservo. Años más tarde, comencé a coleccionar ediciones de esta obra señera de la literatura sobre Granada, llegando a pasar actualmente la colección de los cien ejemplares, incluida una primera edición de 1832. En mi colección particular atesoro ediciones en inglés, francés, alemán, italiano e incluso en japonés y esto me llevó a pensar... ¿Por qué no una edición en granaíno?

-¿Qué pretende con esta traducción?

-Más que una pretensión ha sido para mí una necesidad, un placer y por qué no decirlo, un orgullo personal y una satisfacción. Me puse manos a la obra hace años sabiendo que el trabajo era máhdelicao que la calle la corcha, siendo consciente de que alguien se preguntaría ¿pero ehto qué éh lo que éh? Que algún granaíno con su mihílla de malafollá diría... Ehto son gabinah e cochero, pero como todo es posible en Granada, tengo la esperanza de que le guste a los granaínoh y si no, que sargaersohpo'rantequera.

-¿Los granadinos conocen los cuentos de Washington Irving?

-Quiero creer que sí, los Cuentos de la Alhambra son sin lugar a dudas, una de las obras más importantes de Washington Irving, escritor estadounidense considerado por algunos como el primer hispanista extranjero. Podríamos decir que esta obra publicada en 1832 incrementó el interés por la literatura orientalista en España, senda abierta años antes por otros ilustres escritores pero que relanzó y animó a venir a otros autores europeos como Dumas, Gautier, Merimé, Davillier, Chateaubriand o Victor Hugo. en cualquier caso, como dije antes, está traducida a infinidad de idiomas y ahora al granaíno así que ya no hay excusa.

-¿Va a presentarlo en Granada?

-La verdad es que no estaría mal presentar en Granada esta edición en granaíno, ya que la primera edición de Lea & Carey de 1832 de Filadelfia fue presentada bajo el título Conjunto de cuentos y bosquejos sobre moros y españoles, no como Cuentos de la Alhambra, pero es complicado. Esta edición existe gracias a otro americano, Amazon, pues ha sido la única forma de que vea la luz, ya que a las editoriales que se lo propuse no les mereció la pena. Ya lo dijo Icaza: "No hay en la vida nada, como la pena de ser, ciego en Granada". En cualquier caso, los verdaderos protagonistas de esta historia son Granada y Washington Irving. Yo únicamente he querido con esta traducción hacerles un homenaje.