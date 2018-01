Woody Allen acusa a su hija de usar la ola de escándalos sexuales contra él

Dylan Farrow reiteró ayer en una entrevista televisiva que su padre, Woody Allen, abusó sexualmente de ella cuando tenía siete años, y el cineasta respondió con una breve declaración en la que asegura que su hija adoptiva usa "cínicamente" la situación actual para repetir una "acusación desacreditada". "Nunca abusé sexualmente de ella, como ya concluyeron todas las investigaciones que se realizaron hace 25 años", afirma Allen, que acusa a la familia Farrow de aprovechar la actual ola de escándalos y denuncias de acoso y abusos para volver a sacar a la luz la acusación.

En 1992, la entonces pareja del director, la actriz Mia Farrow, alegó durante su proceso de separación que Allen había abusado de Dylan, a la que habían adoptado juntos. Las acusaciones fueron investigadas "a fondo por la Clínica de Abuso Sexual Infantil del Hospital Yale-New Haven y el Centro de Bienestar Infantil del Estado de Nueva York", dice el cineasta. Ambas instituciones "concluyeron de forma independiente que no se había producido ningún abuso sexual", recuerda. "En su lugar -añade-, descubrieron que probablemente una niña vulnerable había sido aleccionada por su enojada madre para contar esa historia durante una ruptura polémica". Intentaba "convencerla de que su padre era un peligroso depredador sexual", afirma el cineasta. "Por desgracia, estoy seguro de que Dylan cree de verdad lo que dice", apostilla.

En el programa de televisión CBS This morning, la joven insistió en que Allen, cuando ella tenía 7 años, tocó sus "partes privadas". "Eso dije entonces. Ahora, con 32 años, diría que tocó mis labios vaginales y mi vulva con sus dedos", dijo, antes de añadir: "No entiendo por qué esa absurda historia de que me aleccionaron es más creíble que lo que digo yo".