"Esto no es un adiós ni quiere decir que sea el final de Placebo"

Special K, Without you i'm nothing, Teenage Angst, Meds, Nancy Boy o Every you every me, son canciones que han marcado las noches más oscuras y muchos domingos melancólicos de un par de generaciones. Aquellos que cantaban estas canciones como si de su propia biografía se tratara tienen una razón para volver a sonreir a ese adolescente que dormitaba en su interior, al puro estilo Robert Smith. Los británicos Placebo recalan en el Palacio de Deportes de Granada a las 22:00 horas con la gira que conmemora sus dos décadas como banda desde que publicaran su primer trabajo homónimo en 1996. Los ingleses, que bebieron de las influencias de The Cure o los Pixies y que aún así supieron no parecerse a nadie, dedicarán más de dos horas de concierto a sus viejos y grandes temas en un show que pese mostrar en el cartel promocional a unos Brian Molko y Stefan Olsdal imberbes en los años 90, guarda el sabor que dejan dos décadas de experiencia.

-Celebran su 20 aniversario con gira y álbum recopilatorio, ¿en qué momento pensaron en volver a a los escenarios?

-Publicamos el álbum recopilatorio hace unos años y, entonces, pensamos que por qué no hacer una celebración, como una fiesta de cumpleaños y no sólo tocar canciones que han sido éxito, sino repasar todo lo que ha sido nuestra carrera. Hemos dado especial importancia a las canciones favoritas de los fans y queremos poder celebrar juntos este cumpleaños.

-Veinte años y siete discos a sus espaldas. ¿Fue difícil elegir las canciones que componen A place for us to dream?

-Fue algo natural. En esta gira tocamos durante más de dos horas en los conciertos e intentamos hacer una retrospección por la historia de Placebo. Teníamos claro que no podíamos dejar fuera canciones como Nancy Boy, ni tampoco temas que en su momento no tocábamos. Este aniversario es un buen motivo para poder hacerlo.

-Desde los comienzos de Placebo han jugado con una estética andrógina, ¿ha supuesto eso un beneficio o un perjuicio?

-No creo que nos haya dado beneficios. Creo que somos honestos y reales, somos lo que el público ve y creo que por eso hemos conectado con la gente. No nos catalogamos de ninguna manera y somos auténticos, creo que ese ha sido el secreto del éxito, además por supuesto de nuestra música.

-Sin duda Placebo ha sido, y sigue siendo, un ejemplo para muchas bandas jóvenes, ¿tienen alguna favorita?

-Escuchamos mucha música y nos gusta de todo: desde clásicos como Björk a nuevos talentos como Grimes.

-En A place fot us to dream hay también espacio para algunas de sus famosas 'covers'. ¿Qué les gusta más de versionar canciones de otros?

-En este tour tocamos Without you I'm nothing, canción que hicimos junto al gran David Bowie, nos sentimos muy afortunados por ello; y también Running down that hill de Kate Bush, que de hecho es uno de los covers de los que más orgullosos nos sentimos, creemos que le hemos dado un toque propio muy interesante.

-En su caso un trío sí salió bien.

-En realidad siempre fuimos un dúo. Brian y yo creamos Placebo y el batería ha ido cambiando estos años, por lo que la esencia de la banda sigue intacta.

-En la canción Too many friends hacen una dura crítica a las redes sociales, ¿qué es lo que más detestan de esta nueva sociedad digital?

-Creemos que se vende el mensaje desde las grandes compañías de comunicación tecnológica de que las redes sociales unen pero en realidad se está perdiendo la interacción real entre seres humanos. Hay menos comunicación directa y menos realidad, eso es lo que echamos en falta.

-¿Con este gran de aniversario cierran la etapa Placebo o hay esperanza de que la banda pueda cumplir más años?

-De momento estamos celebrando nuestro feliz cumpleaños (risas) y quién sabe si volveremos con nuevas canciones. Esto no es un adiós ni quiere decir que sea el final. Queremos que esta celebración sea de todos, es una suerte poder seguir dando conciertos y con fans tan fieles después de veinte años.