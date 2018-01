"Lo que ahora llaman trap es una nueva etiqueta para el rap"

Quilate es rapero, parte de las raíces del hip hop de esta ciudad. Cuando se termina la conversación hace hincapié en que le gustaría hacer alusión a sus orígenes en la música de Granada. A continuación menciona a compañeros como Aitor Velázquez de Hora Zulu que cantaba con él en Lakademia o a el grupo que tuvo llamado Cantinela Fina. "Eso sí es historia mía personal y de la música hiphop de nuestra ciudad. Me representa hacerles mención de alguna forma". Así concluye este verso libre, un creador pionero en el hiphop andaluz y español. Miembro del primer grupo de rap de Granada siendo sólo un niño La real academia del verso (1995), además de otras muchas formaciones. Ahora, como Quilate, presentará el próximo febrero su nuevo trabajo titulado Boom bap!. Aviso, la energía positiva viene con él.

-En este disco colaboran muchos nombres de la escena nacional.

Con el trap no se ha inventado nada nuevo, es un perro con un mismo collar en la mayoría de casos"

-Sí, colaboran muchos artistas, yo prefiero llamarles así, porque hay músicos, productores, cantantes de reggae y raperos. Cada cual lleva muchísimos años trabajando por lo que he aprendido mucho de cada uno de ellos tanto en el proceso de grabación como de producción. Aunque yo lo haya dirigido y puesto las directrices para que tuviera coherencia, cada canción ha sido un mundo.

-¿Qué línea sigue Boom bap!?

-No sigue una sola línea, es un trabajo muy variado porque al tener tantos temas -catorce- y tener tantos productores, cada uno le da su propio sonido, y al haber tantos artistas envueltos, tiene muchas facetas, es un abanico. Hay distintas temáticas según la canción, aunque líneas generales es un disco muy vital con mucha energía. Es un disco de acción, te lo puedes poner para venirte arriba.

-¿De dónde viene el título?

-Es una marca de hip hop que creé en 2010, de unas fiestas semanales que arrancaban en la sala Afrodisia y que luego pasó a la Booga club y más tarde se convirtió en una marca de festivales de hip hop y raggae. A través de estos festivales han pasado muchísimos artistas y en este disco han colaborado una selección de ellos que ya pasaron por el festival. Es una marca que ya conoce la gente en Andalucía, España e incluso fuera.

-Usted ha llegado a estar en listas internacionales. ¿cree que el rap por fin se valora en España?

-Ahora mismo evidentemente sí, no hay más que ver que los artistas de hip hop están en los medios y forman parte de los programas de televisión y los conciertos empiezan a verse llenos. Está en caso de Kase.O que mete a 8.000 personas en un estadio él solo. También están las nuevas tendencias como la improvisación, que siempre ha existido pero que ahora es algo que mueve mucho público joven.

-El trap es el nuevo género de moda, y parece que se está comiendo el nicho del hip hop ¿qué tiene que ver con el rap?

-Realmente hay un lío muy grande. Yo no soy quien para definirlo pero sí puedo decir que a lo que ahora llaman trap es una nueva etiqueta para el rap. El sonido de algunos que hacen trap es básicamente el sonido que había en el rap del sur de estados unidos, no se ha inventado nada nuevo, se le ha puesto una nueva etiqueta porque a nivel de marketing funciona. La estética es también distinta pero es un perro con otro collar en la gran mayoría de los casos, en otros, directamente ni si quiera es lo que llaman en Estados Unidos trap. Es un reggaeton por así decirlo que no tiene sustancia y le están llamando trap y lo quieren vender como algo nuevo. Los medios tienen que tener la cultura musical suficiente para saber ver cuándo es y cuándo no, o cuándo no da la talla. Es un poco insólito que un nuevo género musical que en la mayoría de los casos los artistas no tienen ni peso ni trayectoria, están colando esa música en los medios.