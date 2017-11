"Si alguien hiciera una película con mi material y lo vendiera, me daría coraje"

Conocida como la Archivera de Sevilla, María Cañas (Sevilla, 1972) se describe a sí misma como una caníbal audiovisual, una videópata. "María Coñas para servirles". La artista multimedia se vio atraída desde pequeña por el collage y el fotomontaje. Quiso ser Maruja Mallo un tiempo, y al final, consciente de que no se le daba bien, cambió el pincel por el ordenador. Con él es capaz de elaborar videmontajes tan divertidos y provocadores como La cosa nuestra, donde la autora mezcla imágenes cogidas en plazas de toros a reventar y las contrapone con otras en las que se ven a fans enloquecidas de los Beatles durante sus conciertos. Su objetivo es "activar a la gente, hacer que piense por sí misma, que sonría, que resista". Actualmente dirige Animalario TV Producciones, un espacio de creación dedicado a la cultura del reciclaje, al apropiacionismo y a la experimentación. Su último trabajo, el cartel del Festival de Cine Europeo de Sevilla, suscitó una gran polémica. Cañas no citó al autor de la imagen protagonista del cartel, Walter Popp, porque, según ella, la encontró en un banco de imágenes. "No lo hice con maldad", se defiende. De este tema, entre otros, charló ayer en el Festival de Jóvenes Realizadores de Granada, donde fue invitada para que diera una conferencia sobre cine de apropiación.

-Ha impartido una clase magistral sobre cine de apropiación en el Festival de Jóvenes Realizadores. ¿Por qué es importante visibilizar este tipo de cine?

El cine de apropiación es una manera de lidiar con nuestro paisaje audiovisual y activar el pensamiento crítico"Trabajo con 10.000 imágenes. Si me gusta una, me centro en ella. Un músico también hace versiones, remezclas"

-Porque es cine de nuestro tiempo. A cada tiempo le corresponde su arte. Estamos viviendo unos tiempos muy bárbaros, muy salvajes, en el ámbito social y político. También en internet. Lo que hago es videoguerrilla, salvajismo mediático, lo que se ve en El Intermedio, Zapeando o en el programa de Buenafuente cuando lanzan pequeñas cápsulas de vídeo. El cine de apropiación es lidiar con nuestro paisaje audiovisual, con los medios, las noticias y como a veces nos la quieren meter doblada. Es una manera de activar el pensamiento crítico, agitar y sospechar los imaginarios que nos lanzan, apropiándote de ellos, pero generando relatos a contracorriente.

-¿Qué ventajas conlleva generar este tipo de relatos, alejados de lo que se ve en las películas comerciales salidas de Hollywood?

-Primero que es low cost total, de reciclaje. No hay que gastar una millonada. Tú te lo guisas tú, te lo comes. Un do it yourself en toda regla. Además es político, es videoremezcla política. Si uno está desencantado con la clase política y este sistema, el cine de apropiación es una manera de regurgitarlo todo a través del libre pensamiento, del arte y la videoguerrilla. El arte es mi religión. El videoterrorismo, la videoguerrilla, el cine experimental, el apropiacionismo, como lo quieras llamar, no es lo que robas o lo que coges, sino hacia donde lo llevas. Lo dijo Godard. Jim Jarmusch comentó en una ocasión que nada es original. Patti Smith dijo que somos las parejas que hemos tenido, las canciones que hemos escuchado, los libros que hemos leído. Eso después te inspira para hacer otras cosas.

-¿Qué le ha inspirado para enfocar su carrera artística hacia el campo del videoarte?

-Desde pequeña hacia collages y fotomontajes. Me metí en Bellas Artes porque quería ser pintora, pero lo hacía fatal. Al final acabé haciendo ocio terrorífico al igual que Black mirror. El no saber pintor me llevo al do it yourself, a los ordenadores, a las cámaras.

-¿Cuál es el fin, el objetivo, de sus obras?

-Que la gente se active, piense por sí misma, que sonría, que resista. Resistir...

-La llaman la archivera de Sevilla porque se dedica a escarbar en la red, en las entrañas del cine, para dar vida a nuevas piezas.

-Es una labor obsesiva, patológica. Son horas y horas buscando, buceando, sin parar en internet. No soy la única que lo hace. Me ha hecho mucha gracia lo del cartel de Sevilla -Cañas ha elaborado el cartel del Festival de Cine Europeo de Sevilla este año-. Me han llamado apropiacionista, sinvergüenza. Perdona, yo trabajo con 10.000 imágenes, me gusta una y me centró en ella, la mezclo con celuloide. Un músico, un disc-jockey, también están reeversionando, remezclando.

-Claro, pero en su caso echo en falta una mención al autor de la imagen del cartel del festival, que es Walter Popp.

-Claro, pero el problema es que hemos perdido la soberanía de las imágenes. Esa imagen la encontré en un banco de imágenes de pago y no te pone el nombre del autor. Los autores de las revistas de pulp fiction, como Popp, sufrieron la tiranía de las editoriales que publicaron sus dibujos en las portadas y se quedaron con los derechos de autor. Le pagaban poquísimo. Como Popp hay 500 artistazos más que perdieron sus derechos. Algunos de hecho murieron en la indigencia. Pero esta imagen está libre de derechos y me la venden por 40 euros. No lo hice con maldad... Nadie es dueño de nadie en internet.

-¿Ve bien que alguien cogiera sus vídeos y se lucrara con ellos?

-Hombre lo veo bien... Mis deuvedés no los vendo, porque tendría que pagar los derechos de autor. Si alguien hiciera una película con mi material y la vendiera, me daría coraje, claro. Paso muchas horas trabajando en el montaje, en la postproduccion, en la documentación.

-Lo peligroso del apropiacionismo es obviar las referencias, de dónde viene la inspiración.

-Las fronteras morales y éticas... Si llego a saber que eso es de Walter Popp no lo hago. Cojo otra versión.

-¿Cómo cree que se pueden defender los derechos de las obras de los artistas?

-No lo sé... Está la SGAE y mira lo que ha pasado. Todos robando. Mi máxima es que tiene que haber cierta coherencia entre lo que digo y lo que hago. La ley de la propiedad intelectual en Estados Unidos es mejor, y está el fair use -es un criterio jurisprudencial desarrollado en el sistema del derecho anglosajón, el cual permite un uso limitado de material protegido sin necesitar permiso del dueño de dichos derechos, por ejemplo, para uso académico o informativo-.

-Claro, pero uno no puede lucrarse con ello.

-No, en teoría no.

-¿Entonces usted trabaja por amor al arte?

-Había cierto dinerito, sí, pero es poco para lo que he currado, que ha sido un un año. Hice 19 versiones de las gráficas. Lo que he ganado me lo gastaré en psiquiatras. Con lo mal que me han tratado. Me han amenazo casi de muerte en las redes sociales. Llego a ser un hombre y a mí no me faltan el respeto.

-¿Piensa que ha tenido algo que ver su condición de mujer creadora?

-Sí, sí. Repugnante. Me han dicho de barbaridades... Incluso guarradas.

-Cambiando de tema, si algo caracteriza su obra es el humor, la sátira que desprenden sus videocreaciones. ¿Qué le parece que en este país una persona tenga que ir a un juicio por escribir canciones y tuits de humor negro?

-Ante el horror, humor. Cassandra, Vigalongo, César Strawberry. Es un retroceso brutal.