La americana Nikki Hill inaugura esta noche el Granada in Black

Llega a la ciudad para quedarse un evento novedoso, uno de los ciclos de la cultura afroamericana de nuestro país y el festival de referencia de la música negra en Granada, que reúne artistas entorno al Blacksound como son el Funk, Soul, Swing, Jazz, Gospel, Blues y Rhythm&Blues, entre muchos otros géneros.

Esta noche con la rompedora Nikki Hill al volante, se dará cita en su primera edición el Granada in Black, un encuentro que nace como un festival diferente, novedoso y atractivo donde es posible disfrutar de buena música y grandes artistas tanto locales como nacionales en directo, incluso contar con grandes leyendas o artistas de renombre en la escena blacksound internacional.

El evento nace por todo lo alto, con la artista residente en New Orleans, Nikki Hill, una de las promesas de la música americana, que llevará al Palacio de Congresos su nuevo álbum Heavy Hearts, Hard Fists grabado a través de Deep Fryed Records.

Impulsada por el boogie rugiente de su banda, una mezcla a medias entre The Staple Singers y AC/DC, su nuevo álbum muestra a una Nikki que rezuma seguridad, con un sonido ardiente que predica el gospel más rockero: altas horas de la noche, besos calientes y amor intoxicante.

Heavy Hearts, Hard Fists es una vitrina para la versatilidad ilimitada de Nikki, ya desde el perverso estruendo que es Struttin', el blues quemadero a lo Rolling de (Let Me Tell You 'Bout) LUV o esa balada que nos llega al alma que es Nothin' With You.

Criada en el coro de una iglesia, dentro del espíritu del R&B y el garaje rock rumble, Nikki Hill escupe fuego con un alma bañada en la voz de Etta James, y su tatuado aura y su pelo colmenero que recuerda a la guitarrista de los Cramps, Poison Ivy.

Hace unos años, Nikki Hill era una camarera con una afinidad hacia el punk, y con un amor profundo hacia el R&B más clásico. A petición de su marido (y ahora guitarra de la banda) Matt Hill, paso de detrás de la barra al escenario. La acogida ha sido buena, y ahora la banda gira por el mundo incansablemente, impresionando audiencias con su sonido muscular, los riffs volcánicos de Matt y, por supuesto, el inimitable carisma de Nikki. Ahora, se une a la banda un segundo guitarra: Robert Nesbit, lo que hace que su directo sea todavía más espectacular.