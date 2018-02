-'diario de Firenze' recoge los poemas que usted publicó en un poemario conjunto con Luis García montero en 1981 y que llevaba por título 'Tristia'. ¿Por qué recuperar ahora unos versos escritos entre 1979 y 1981?

-Bueno, el libro hace mucho que está agotado y mis poemas se quedaron huérfanos desde que Luis García Montero publicó los suyos por separado en 1997. Creo que son poemas que no han perdido actualidad ni interés y por eso el reeditarlos para que también tengan una vida propia.

Cuando viajé a Florencia descubrí que era como Granada pero mejor, en más civilizada"

-¿Conserva su vigencia La otra sentimentalidad en 2018?

-No, no lo creo. Cada uno hemos evolucionado de una manera muy diferente, incluso entendemos nuestro papel como escritores dentro de la sociedad literaria de una manera muy diferente. Quedan escritores que fueron un día de "la otra sentimentalidad". Nada más.

-¿Se sigue reconociendo en los poemas escritos hace 35 años?

-Sí. Los poemas como habrás visto son radicalmente antimachistas. Y creo que ser antimachista hoy en día tiene mucha actualidad. Sobre todo por la necesidad que hay, todavía y desgraciadamente, de que los hombres escriban esta clase de poemas.

-Ha querido recuperarlos con un nuevo libro hecho también a cuatro manos, en este caso las de la artista Elena Laura, que aporta sus dibujos e ilustraciones. ¿Cómo surgió la idea? ¿Le dio directrices? ¿La grafía de los títulos es de ella?

-Bueno, cuando pensé en reeditar estos poemas, la idea que tenía, por su contenido, era la de hacer un libro hermoso, un verdadero homenaje a los poetas arábigo-andaluces y a Federico García Lorca. Elena Laura había hecho ya varios libros de autor y se lo propuse. No, no hay ninguna indicación, todo lo referente a la edición, formato, ilustraciones, títulos, es idea de ella.

-Añade tres poemas nuevos, 'Qasida del amor y de la vida', 'Joven gacela herida' y 'Una muerte de luz que me consuma', ¿estaban inéditos hasta la fecha? ¿Por qué quedaron fuera?

-Un par de ellos habían sido publicados en revistas y uno en una antología. Quedaron fuera por cuestiones técnicas, pero formaban parte del ciclo.

-Además de un poemario amoroso es un paralelismo entre Florencia y Granada. ¿Por qué esas dos ciudades? ¿Qué tienen en común?

-Cuando viajé por primera vez a Florencia yo no conocía nada de Italia y quedé totalmente impactado. Lo que más me impresionó es que se parecía mucho a Granada: las colinas de Fiesole, los cipreses, los jardines. Pero en mejor, en más civilizado. Entonces me pareció que sería interesante unirlas en un libro, pero en la edad dorada, en los años de esplendor no sólo de Florencia sino también de Granada.

-Además, esa comparativa de ciudades le permite la proyección del intimismo de la lírica andalusí y la sofisticación de las Qasidas y Gacelas, sobre la revolución cultural renacentista italiana. ¿Fue una elección premeditada para realizar ese juego poético?

-Sí, es lo que te decía. La Granada del siglo XVI, la de la corte del Emperador Carlos V debió ser algo maravilloso, lleno de contrastes culturales de primer orden, de belleza. Una ciudad en la que convivieron en algún momento Juan Latino, Abén Humeya, el Inca Garcilaso y Hurtado de Mendoza. Fascinante.

-Es un poemario amoroso, pero ¿qué concepción del amor presenta? ¿Cómo revolución social? ¿Cómo vínculo íntimo supremo entre individuos libres e iguales?

-Un poco como las dos cosas: vínculo entre individuos libres e iguales y, por lo tanto, como revolución social. Era lo que perseguíamos entonces y desgraciadamente no se ha podido conseguir más que en experiencias individuales.

-Hay un poema dedicado Julio Juste, recientemente fallecido, a Marga y a Lorca. ¿Las dedicatorias son nuevas?

-No, estaban ya en el libro. Son presencias del mismo. Con Julio me unió una gran amistad en aquellos años y una fuerte complicidad. Hicimos juntos la revista Letras del Sur, mi espectáculo Paraíso Cerrado y otra serie de proyectos. Marga Caffarena era mi mujer entonces y Lorca siempre ha estado presente, iluminándome. Además el libro es un homenaje a su Diván del Tamarit.

-¿Trabaja ahora mismo en algún otro libro?

-Sí, estoy trabajando sobre dos libros de poemas. Uno que quería escribir, sobre mi infancia, un libro alegre y celebratorio y otro que se ha impuesto, más duro y oscuro, sobre la situación actual.