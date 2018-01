Me arrepiento de todo lo dicho

Una de las mayores satisfacciones que puede experimentar un ser humano es la de haberse relacionado con un genio de la época en la que le tocó vivir. Y no hablo de la gerontofilia que practican algunos, pegándose a las figuras para estar siempre en el candelero. Hablo de amistad, de relaciones personales, de colaboración íntima y privada, sin cámaras ni redes sociales.

Nicanor Parra (San Fabián de Alico, 1914-Santiago, 2018) era arrogante, apuesto, seductor, inteligente, vitalista, sensible, generoso y, por supuesto, un genio en toda la extensión de la palabra. Uno de los últimos genios poéticos latinoamericanos de un siglo XX rico en genios literarios latinoamericanos. Quizá el último representante de esa gran generación poética que comienza con Gabriela Mistral y Vicente Huidobro y que la crítica dio en llamar "los fundadores de la poesía latinoamericana".

La última vez que estuve con Nicanor Parra, él acababa de cumplir 90 años y su aspecto era el de un muchacho, encantado de empaparse bajo una de esas lluvias tremendas del Cono Sur. Cuando nos despedimos, me agradeció la difusión que yo había intentado dar a su obra en este país. Nunca tuvo demasiado predicamento su obra en España. Cuando en el año 1972 se publica su primera antología en nuestro país, los gustos poéticos oficiales transitan por un camino bastante diferente a la desmitificación y desacralización que propugna la antipoesía ("Cultivar un jardín/ es ponerse una soga al pescuezo./ Recomiendo vivir en pedregales"). Más tarde, la absurda guerra contra la vanguardia, hará que nuevamente se silencie o se minusvalore la frescura iconoclasta de su obra. Tampoco los aires políticos de la época contribuyeron demasiado a valorar la insobornable independencia ideológica del poeta ("La izquierda y la derecha unidas/ jamás serán vencidas", reza uno de sus más famosos artefactos). Tuvo que acabar el siglo XX, es decir, el tiempo propio de Nicanor, y adentrarse el XXI para que su obra fuese valorada en España de un modo parecido a como había sido valorada en América Latina.

"Todo es poesía/ menos la poesía". Este artefacto resume en cierto modo toda la poética de Nicanor Parra. Alguna vez quiso definir la antipoesía como una mezcla de lo que él llamaba "surrealismo criollo" y la poesía tradicional, pero la antipoesía era indudablemente algo más. Parra y la antipoesía intentaron, desde posiciones ciertamente ventajosas (porque Parra no era un literato al uso sino más bien un científico, un profesional de la física), dinamitar la concepción mayoritaria de la "poesía", la de los "poéticos románticos", desde dentro, desde el mismo discurso poético. Para ello, Parra se sirvió de todo lo que le ofrecía su propia tradición, el conocimiento profundo, gracias a su familia, de las manifestaciones orales del folclore tradicional, y de lo que le podían ofrecer otras tradiciones foráneas, como por ejemplo, la anglosajona con su notable avance en el debate relativo a la proximidad del lenguaje poético y el lenguaje de la vida cotidiana ("Los poetas bajaron del Olimpo"). Para completar el cóctel, Parra añadió una notable porción de ironía que muy pronto se diluyó en humor directo e incluso humor grueso en muchas ocasiones ("Durante medio siglo/ la poesía fue/ el paraíso del tonto solemne.// Hasta que vine yo/ y me instalé con mi montaña rusa.// Suban, si les parece./ Claro que yo no respondo si bajan/ echando sangre por boca y narices.") y una notable utilización de los medios de comunicación de masas.

He escrito en algún lugar que la poesía de Parra es una de las muestras más tempranas y valiosas de lo que podemos considerar un discurso posmoderno hispanoamericano, quizá por esa razón es por la que está siendo tan bien acogida por los jóvenes del siglo XXI. Efectivamente, la disolución de la subjetividad que la poesía de Parra nos presenta, con su elaboración del personaje poético como un "energúmeno" acorralado por la agresividad de la vida contemporánea, su acción intermitente, resuelta en "intensidades" esquizoides, responde a las inquietudes y a las preocupaciones del lector actual: "La madre de un hombre está gravemente enferma/ Parte un busca del médico/ Llora/ En la calle ve a su mujer acompañada de otro hombre/ Van tomados de la mano…/ Llora…". Y, sobre todo, responde al modo de expresión que se considera más acorde con la enorme intensificación de la vida de los nervios que nos producen las megalópolis que encierran nuestras vidas.

La enseñanza más duradera que la poesía de Parra deja como legado, hoy que el antipoeta ha emprendido otra aventura más definitiva, es la de que en el siglo XXI no podemos seguir escribiendo como lo hacían nuestros antepasados del siglo XIX. Pero también, la radical demostración de que puede hacerse poesía con ingredientes "antipoéticos", que puede hacerse poesía con la vida cotidiana, con lo horroroso, con lo desagradable, con lo divertido, con lo vulgar, y que se puede hacer poesía como a cada creador le de la real gana: "Jóvenes/ Escriban lo que quieran/ En el estilo que les parezca mejor/ Ha pasado demasiada sangre bajo los puentes/ Para seguir creyendo -creo yo-/ Que solo se puede seguir un camino/ En poesía se permite todo".