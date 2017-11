Granada se convertirá en un atractivo escaparate de cineastas emergentes desde hoy -y hasta el 19 de noviembre- gracias al Festival de Jóvenes Realizadores, que regresa con fuerza tras un año de parón por motivos presupuestarios. El Centro Guerrero acogerá a las 21:00 su inauguración, donde se homenajeará al pintor Julio Juste, fallecido hace tres semanas, y al festival que dirigía -inCINEración- con una performance de Miguel Aparicio y Eklektika. El programa de esta XXIII edición incluye títulos premiados en reconocidos festivales como Custodia compartida, filme del francés Xavier Legrand que le valió este año el León de Plata a la mejor dirección y el Premio Luigi de Laurentiis a la Mejor Ópera Prima en la Mostra de Venecia; películas nacionales de la talla de Morir, dirigida por el sevillano Fernando Franco y con la que pasó recientemente por el Festival de San Sebastián; cortometrajes de animación nominados en los Oscar y en los Globos de Oro como La vida de Calabacín, mejor film de animación en los Premios del Cine Europeo 2016; y ejemplos vivos de cine de apropiación como el cortometraje documental A Train Arrives at the Station, de Thom Andersen (Los Angeles Plays Itself).

La sección oficial proyectará cuatro largometrajes, de los cuales tres tienen la mirada puesta en problemáticas juveniles e infantiles como el desempleo o la custodia compartida. Premiada con la Cámara de Oro en el Festival de Cannes de este año, Jeune femme de Léonor Serraille cuenta en tono de tragicomedia la historia de una joven sin un céntimo que vuelve a su ciudad natal y se encuentra todas las puertas -laborales- cerradas. Otra de las películas con mejor pinta es Custodia compartida, en donde se explora el drama del divorcio. Además, también se cuenta con Kékszakállú, un incisivo retrato de un grupo de adolescentes en el umbral de la adultez que atraviesan distintas crisis que derivan del confort de clase, y Western, un drama sobre la inmigración que se alzó hace unos días con el Gran Premio del Jurado del Festival de Cine Europeo de Sevilla.

"Este año insisteremos en llevar el cine a las aulas y a las familias a través de ciclos, y le dedicaremos un espacio al cine de apropiación, que no me gusta llamarlo experimental, y se trata del cine sin cámara, donde uno se apropia del material de archivo y le da otro significado", explica la organización del festival, que este año contará con talleres, debates, exposiciones y filmes dedicados al público infantil. Este último podrá disfrutar de una selección de cortos proyectados en la última Muestra de Cine de Animación de Catalunya el viernes a las 18:00 en el Centro Lorca.

La sesión CortoEspaña, dentro del Festival CortoEspaña, prestará atención a piezas como Nini , Laborable, Esteban Torres y The App. Finalmente la sesión Goethe Institut, centrada en la obra de realizadores alemanes, permitirá ver en las pantallas trabajos como Auf der Strecke, Ausreisser, Spielzeugland, Mauerhase y Raju el miércoles a las 18:00 en el Centro Lorca.