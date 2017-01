De las aulas a la calle

Quién no ha soñado, alguna vez, en encerrarse una temporada en un faro y desde allí hacer fotografías del agua, del cielo, de las estrellas y de todo el misterio que envuelve las aguas del mar. Pues ese sueño es posible. Patri Díez imparte talleres de fotografía en los faros de España. Desde Trafalgar a Carboneras. Y fruto de esa experiencia es la instalación que presenta en el Cuarto Real de Santo Domingo, dentro del proyecto de escultura A la calle, que ha sacado de las aulas los trabajos de los alumnos de la Facultad de Bellas Artes para que podamos disfrutar de todo ese talento emergente. Patri Díez ha escogido la luz del faro de Caños de Meca y la refleja sobre un periódico real pero sin noticias, completamente en blanco. "Se proyecta la imagen en movimiento de la lámpara del faro de Trafalgar encendida. Hay muchas lecturas abiertas, entre ellas una alusión a la famosa batalla que se libró allí", comenta esta alumna de Bellas Artes responsable del taller Escuela Faro al que puede apuntarse cualquier persona. "Me gusta generar un aula improvisada en lugares que aparentemente no están hechos para impartir docencia", explica. El próximo taller será en Carboneras, en el Cabo de Gata. A Patri Díez se la puede localizar a través de www.escuelafarofotografía.com "Una fotógrafa y una farera es casi lo mismo, todo es luz", apunta.

La obra de Rosa Delgado Castro es también muy especial. Se llama Los hilos de la vida y parte de un concepto completamente diferente. Presenta una máquina de coser y unos hilos en ovillos como homenaje a su madre, que trabajó cosiendo para Balenciaga. También a su tía, modelo de este genial diseñador. "Mi padre le regaló a mi madre una máquina de coser y a los tres años murió. Esa máquina nos dio de comer. Mi madre cosió para Balenciaga entre otras grandes firmas", comenta.

Otra de las obras también está llena de sentimentalidad y experiencias vitales. Se trata de unos pasos sobre la arena. Huellas que comienzan siendo livianas pero que cada vez se vuelven más profundas. Su autora es Isabel María Ruiz de Hoyos, una malagueña que escogió la facultad de Bellas Artes de Granada para sus estudios. "Mi obra se llama Cuatro años. Hace alusión a los que llevo en Granada estudiando Bellas Artes. Qué material mejor para hacer una obra que la arena de mi playa de Benejarafe. con ella trato de decir que mis estudios en Granada me han aportado mucho".

Otras de las obras la firma la alumna Susana Manzano Viñola. Bajo el título Guarra y fina trata de llamar la atención de la ciudadanía sobre la importancia que tiene reciclar la basura. Por eso se va a exponer en plena calle, en puntos como las plazas Mariana Pineda, Santa Ana y Bib-Rambla. Son placas de cerámica de Fajalauza que tratan de concienciar sobre ecologismo.

En total se exponen unas 200 obras de los alumnos de Proyectos Escultóricos del título de grado en Bellas Artes de la Universidad de Granada. Los profesores, Elizaberta López Pérez y Antonio Martínez Villa tratan con esta iniciativa de que el trabajo de sus discípulos no se quede en las aulas, "sino que puedan tener una proyección hacia la ciudad", comentaron.

La exposición se desarrolla por segundo año consecutivo gracias a la colaboración de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Granada. La concejala, María de Leyva, se mostró satisfecha de ofrecer espacios municipales como el Cuarto Real para "favorecer la promoción del arte emergente más actual".

"Este proyecto supone la puesta de largo de los creadores jóvenes", comentó De Leyva durante la presentación de la muestra. Las obras están expuestas en la Casa de Zafra, Cuarto Real de Santo Domingo, Auditorio Manuel de Falla, patio del Ayuntamiento, Casa de Ágreda, Casa de las Chirimías, Espacio Puerta Real, Casa de San Matías y Centro Lorca. Los espacios urbanos que acogen los trabajos estudiantiles son Ganivet, quiosco de la música del paseo del Salón y la plaza Bib Rambla.