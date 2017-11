"En las aulas, los niños más ruidosos pueden resultar los más líricos"

El trompetista, compositor y arreglista, David Defries (Londres 1952) empezó su carrera musical en los años 70, girando por medio mundo. Su virtuosismo y eclecticismo le ha permitido compartir escenario con figuras de distintos géneros; desde Billy Hart y John Scofield, a Tummy Ingordon, trombonista de Bob Marley, Paolo Moura o a colaborar con el proyecto de Irakere de Chucho Valdés. Ha recibido numerosos premios como el de Mejores Músicos de Jazz del año Londres 1982 o Disco de Jazz del Año por The Secret City en 1984, siendo uno de los primeros en incorporar el jazz a músicas del mundo. En 2015 formó la New Gutbucket Academy compuesta por maestros granadinos con la que ha recibido el respeto y la admiración de crítica y público .

-Leo en su biografía sus trabajos con dos nombres muy conocidos en España como la Penguin y Neneh Cherry. ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿Y tocar con un Rolling Stone?

He aprendido a frasear en estilo sudadricano escuchando a los bateristas"

-Son preguntas irrelevantes al trabajo en mano.

-Aunque usted dice en alguna entrevista que de quién más aprendió fue de Chris McGregor ¿tanto de música como filosofía de vida?

-En diez años con Chris McGregor me llevo: música, composición, orquestación, la vida en el campo, ecología, inclusión social y honestidad con su propia Musa.

-¿Por qué le ha marcado tanto la música sudafricana?

-Había muchos músicos, artistas, políticos y activistas exiliados sudáfricanos en Londres, y fui invitado de tocar con Jabula en 1976. Después he tocado con casi todos , y he aprendido a frasear en estilo sudafricano escuchando a los bateristas. Había conciertos y festivales de jazz y actos políticos contra el Apartheid en aquella época.

-Y otro de sus nutrientes es la caribeña ¿como entró en contacto con la música afrocubana? Y, ¿por qué le atrajo?

-Era obvio para mí, que para tocar jazz, la base rítmica es africana. Y con la presencia de tantos inmigrantes de Africa y el Caribe en Londres, es una pena que los Europeos no se involucren con ellos cuando intentan interpretar algo de Jazz. No había presencia Cubana en Londres en mi época ahí, pero estuve tocando 8 semanas como telonero para Irakere en el Ronnie Scott Club, después de lo que Chucho Valdes mi invitó a componer para ellos.

-Aquí en Granada ha hecho muchos trabajos en la enseñanza ¿le gusta trabajar con niños y jóvenes?

-Los niños dan pocos problemas. En las aulas, los mas ruidosos pueden resultar los mas líricos.

-Recibió un premio de la SGAE para hacer un trabajo con la OCG. ¿Trabajar para una orquesta clásica requiere un punto de vista muy distinto que para una Big Band, por ejemplo?

-No era un premio, era una beca. Hay una gran diferencia. La beca la ha conseguido la OCG que ha confiado en mí.

-Uno de sus últimos proyectos es Gutbucket Academy, rodeado de grandísimos músicos jóvenes ¿aprende de ellos tanto como ellos de usted?

-Intento poner en práctica las normas de liderazgo que aprendí al lado de Chris McGregor. Hay épocas en las que marco todo, y épocas cuando escucho y observo a los compañeros de mi grupo buscando sus propias soluciones y conclusiones. Como la marea, son ciclos de actividad y pasividad, pero consciente. La pasividad consciente no esta valorada en nuestra sociedad occidental, pero es imprescindible antes de ejecutar una obra, de música, arquitectura, escultura, como Leonardo da Vinci que vivó 6 meses con el Duque de Milán sin hacer nada antes de poner su cincel en la piedra.

-Su concierto es un homenaje (directo o indirectamente) a Coltrane, Ellington y Monk (en su centenario) ¿por qué se ha centrado en ellos y no otros?

-He estudiado Ellington y Monk con Chris McGregor, el único pianista que conocí que podía entrar en la filosofía músical de los dos sin imitar maneras y clichés. He compuesto sobre una estructura de armonía de Coltrane, siguiendo la tradición de los jazzeros de componer nuevos melodías sobre armonías ya existente: por ejemplo Evidence de Monk basado en Just You Just Me. Coincidió además que este año es el centenario de nacimiento de Thelonius Monk.

-Abre con un Chorinho brasileño para luego seguir por Sudáfrica y terminar el segundo tema por el trópico hispano... ¿La música es una 'ida y vuelta' continua?

-Como he dicho en muchas ocasiones, he tenido la suerte en la vida de que cualquier estilo que interpreto, he tocado con los originadores. Por lo que no soy académico, en el sentido coloquial. Solo puedo tocar y componer como he vivido, y por supuesto, intento a evolucionar perpetuamente. En el sentido etimológico, soy académico.