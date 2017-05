Las autoras reivindican la libertad editorial como una "seña de calidad"

"Compromiso con tu propia obra al margen de gustos y modas", reivindicó ayer María Dueñas durante la entrevista que le hizo Eva Díaz ante 300 personas en el Centro Federico García Lorca. No fue la única autora de la jornada en comentarlo y exigirlo. Espido Freire explicó en su taller sobre cómo escribir una novela que acepta "sugerencias, pero no imposiciones de editoriales". La escritora bilbaína fue más allá incluso y contó una anécdota que le ocurrió hace un par de años: "Antes de que en España fuera tan popular 50 sombras de Grey, mi editora me comentó que podría hacer algo similar, que cumplía con el perfil. Tras leerme el libro erótico le dije 'no gracias'. Y ahí quedó la cosa".

Mientras que Dueñas habló de las dificultades que se afrontan a la hora de crear tras un boom en el mercado editorial como ha sido y es El tiempo entre costuras, Freire comentó lo que implica ganar un Premio Planeta tan joven. "La sensación de entusiasmo es enorme. Crees que tienes el camino abierto. Yo me animé a montar mi propia empresa. Me coincidió con la crisis, cerramos y todo se me cayó encima", narró de un modo valiente mientras miraba a sus oyentes. Este hecho le produjo un depresión brutal durante años, pero ahora recoció que afronta las crisis "de otra manera" y aconsejó: "Ser escritor significa seleccionar muy bien aquello lo que uno quiere hacer y lo que no".

La tarde se antojó multicultural con un recital poético en el que participaron voces de cuatro nacionalidades: Najwan Darwish (Palestina), Keijiro Suga (Japón), Santiago Espinosa (Colombia), José Sarria (España) y Sergio Arlandis (España). Después, con un Centro Lorca aún despertando, llegó el director Imanol Uribe acompañado del escritor salvadoreño Jorge Galán. Ambos mantuvieron una charla sobre su trayectoria en total complicidad, fruto de un proyecto conjunto, que es la adaptación al cine de Noviembre, novela de Galán que se centra en una serie de asesinato de los jesuitas españoles en 1989 y que le ha costado al artista el exilio. No es la primera vez que el realizador nacido en El Salvador se mete en un proyecto relacionado con literatura (El rey pasmado por ejemplo), por lo que aconsejó que "lo más importante es decirle de entrada al autor como le vas a destrozar su novela, no entrar en paños calientes".

A lo largo de la entrevista, Uribe iba poniendo secuencias de sus filmes mientras explicaba alguna curiosidad. "Días contados es una película en la que fuimos rigurosos en la línea de color. Quería hacer una nueva versión de Carmen de Bizet. Dándole vueltas al guión me di cuenta de que el militar que iba a aparecer era un etarra y la Carmen una yonqui. El color debía ser muy duro. Pero se inicia una historia de amor y ahí, en Granada, los colores ya son más cálidos", desgranó. Entre sus influencias, el artista explicó gracioso que le interesa "todo tipo de cine: desde el cine japonés y francés y como decía Wells los tres mejores directores de cine son John Ford, John Ford y John Ford". La noche acabó en la Tertulia, con una slam poetry, un torneo de poesía al estilo de una batalla de gallos, lleno de gente.