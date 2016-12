Las bolsas del súper como objeto artístico

La Colección de Arte Contemporáneo de la Diputación suma a su catálogo cien bolsas donadas por Pablo Sycet que integraron la exposición La bolsa y la vida, una iniciativa que cerró en 2014 los actos del centenario de José Guerrero. Se trata de uno de los objetos más cotidianos que existen en la actualidad pero que, en este caso, han sido intervenidos por Premios Nacionales de Artes Plásticas como Guillermo Pérez Villalta o Jordi Teixidor, además de otros nombres de relevancia dentro del mundo del arte como Julio Juste, Jesús Zurita, Joaquín Peña-Toro, Carmen F. Sigler, José Manuel Castro Pietro y el propio Sycet, entre otros muchos.

Pablo Sycet visitó a José Guerrero en 1985 en su casa de Nueva York. Allí quedó sorprendido con un ramalazo pop del artista granadino, que trabajaba desde hacía 20 años con bolsas de los supermercados como soporte de unas creaciones tan íntimas que nunca llegaron a ver la luz en vida del creador de La brecha de Víznar. Esta "rara avis" dentro de la línea artística del pintor quedó prendida en la memoria de Pablo Sycet. 20 años más tarde, con motivo de una retrospectiva de su obra en Condes de Gabia, se acercó al Centro Guerrero a comprar folletos y catálogos, que le entregaron en una bolsa diseñada por Julio Juste con una obra de Guerrero como protagonista. Guardó la bolsa sin saber por qué hasta que, con la celebración del centenario del pintor en 2014, encajaron todas las piezas y decidió encargar a cien autores que intervinieran en una bolsa como homenaje a Guerrero. De ahí salió la exposición La bolsa y la vida y una colección artística que Pablo Sycet dona ahora a la Diputación de Granada. "A cada uno de los artistas que participaron en la muestra les fui dando a cambio una obra mía para que no dijeran que voy por la vida de pedigüeño", señaló ayer en la presentación el artista onubense estrechamente vinculado con la ciudad desde los años setenta. "Esta donación es devolver a Granada lo que me ha dado, no sería lo que soy, pintaría y diseñaría de otra manera si no hubiera acabado en los setenta y ochenta dando vueltas a la Granada más inquieta. La ciudad fue generosa conmigo y el magisterio de Guerrero me acompañará de por vida, así que es un acto de justicia con la ciudad", continuó el también diseñador gráfico, comisario de exposiciones, artista imprescindible de la generación de la Movida, autor de letras para Luz Casal o Fangoria y de portadas de discos para Alaska o Tahures Zurdo

La diputada provincial de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, señaló durante la presentación que la intención de la Diputación es "incorporar estas obras a la colección de arte contemporáneo de la institución provincial, elaborar una serie de exposiciones con dichas piezas y ponerlas a disposición de la ciudadanía de la provincia, a través del circuito itinerante de salas municipales y el programa de concertación con los municipios".

Para Guerrero, la experimentación con bolsas de los mercados fue solo un ensayo formal vinculado al arte pop, algo que se escapaba de su trayectoria artística. Pero Sycet entendió que reflejaban la inquietud de un hombre con una de las carreras más sólidas del panorama artístico del siglo XXI. Ahora, este homenaje a la cara más desconocida de Guerrero integra la colección de arte contemporáneo de la Diputación, junto a obras tan emblemáticas del pintor granadino como