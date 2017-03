En busca del verso perfecto

La poesía nace en los lugares más insospechados y muere cuando a uno se le olvida sentir, escucharse a sí mismo. La poesía está, en mayor o menor medida, en la vida de todos nosotros; se cuela por la ventana en cuanto nos descuidamos. Decía Gabriel Celaya de ella que es "como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto". La poesía también es una madre comprándole a su hijo de ocho meses un poemario de Gloria Fuertes. La tierna estampa asomaba ayer a media mañana en la Librería Picasso justo el día que Granada celebraba el Día Mundial de la Poesía. Lo hacía organizando 45 recitales simultáneos en 18 espacios a propósito de su título de Ciudad Literaria.

"Me parece muy estimulante y necesaria la celebración de este día. La poesía es un alimento para el alma. Es un refugio en la felicidad y en la tristeza", declaraba Natalia, la mamá del bebé que pronto descubrirá el universo tan cálido y hondo de Fuertes. La granadina aprovechaba de paso que había descuentos con motivo de la efemérides para obsequiar a su pareja con La insistencia del daño de Fernando Valverde y a una amiga, que cumplió años, con La voz en pie de Gracia Morales.

Otra de las pocas personas que compraba poesía durante la mañana en el establecimiento en Obispo Hurtado también lo hacía para regalarla. Álvaro, un joven estudiante de Literaturas Comparadas, elegía Gloria Fuertes: Obras incompletas para su novia. "Le va a encantar, pero no sé si ya lo tiene", comentaba entre risas. Al ojear la amplia sección de poesía de la famosa librería, uno se encontraba con espléndidas antologías como la de Alejandra Pizarnik y la de Javier Egea, colocada, no se sabe si de manera estratégica o al azar, al lado del último poemario del músico Marwan.

La siguiente parada se antojaba imprescindible, tanto por la proximidad al anterior espacio como por el cariño que le ponen. Picasso Infantil dedicaba su escaparate, a propósito del Día de la Poesía, a autores granadino de literatura infantil como Ayes Tortosa -imprescindible sus Versos del Albaicín- o a clásicos como Federico García Lorca. Tampoco se olvidaban de colocar títulos de escritores foráneos como Me crece la barba, una nueva antología de Gloria Fuertes para adultos y niños. "Este año que se celebra el centenario de su nacimiento va a arrasar; es su año", auguraba una de las dependientas de la tienda mientras señalaba, para nostalgia de muchos, algunas ediciones míticas de Susaeta sobre la obra de la poeta madrileña en grandes dimensiones.

Esta gran cita con la literatura en verso y en prosa nacía con el propósito de "dar visibilidad a las librerías y fomentar el consumo de literatura", señalaba hace unos días Jesús Ortega, el coordinador del Programa Granada Ciudad de Literatura Unesco. Muchos de los libreros preferían no hablar de sus expectativas de ventas hasta bien entrada la tarde. "Aún es pronto", contestaban amables. Otros, como Mariam Recuerda, la dueña de la acogedora librería Ubú, se centraban en el papel difusor del evento: "Gracias a esta celebración se visibiliza un género que no es tan minoritario. Hay mucha gente que compra poesía. En nuestro caso, es de lo que más vende junto a la narrativa y la filosofía". A la hora de hacer caja en Ubú, el reconocido poeta granadino José Carlos Rosales Escribano fue uno de los más solicitados. No se equivocaba Recuerda al decir que esta vez, "quizá por el marco en el que se celebra esta efemérides, que es Granada Ciudad de Literatura, puede que se vendan muchos autores locales".

Los organizadores de este gran homenaje, en el que colabora el Centro Federico García Lorca y la Asociación Diente de Oro, no sólo contemplan la posibilidad de conectar a los lectores con las librerías más cercanas o vender decenas de ejemplares. Este evento también plantea una línea de "acción urgente en esta ciudad", en palabras de la presidenta de la Asociación Diente de Oro, Carmen Córdoba, "la de convertir estos lugares en espacios vivos, es decir, espacios generadores de cultura y de encuentro". Lo mismo opinaba uno de los dueños de Reciclaje : "Esto ayuda a contribuir a la cultura en la ciudad y a darle vida a la poesía".

Así hicieron los 18 espacios que durante el día ofrecieron, además de varios recitales con autores granadinos, un descuento especial o un regalo a toda aquella persona que comprara un libro de poesía en sus establecimientos de 10:00 a 21:00. La iniciativa contó con la participación de Agapea, Alsur, Atlas, Babel (Gran Capitán), Babel (San Juan de Dios), Bakakai, Centro Federico García Lorca, Centro José Guerrero, Juan de Mairena, Nueva Gala, Picasso, Picasso Infantil, Reciclaje, Sostiene Pereira, Tienda de la Alhambra (Reyes Católicos), Ubú Libros, Un mundo feliz y Urbana Vergeles.

Otra de las librerías más conocidas, Agapea, destinaba el primer expositor con el que se encuentran los usuarios en la entrada a poesía escrita por mujeres. Estaba la de Pizarnik, la de Irene X, la de Sylvia Plath. Poetas deslenguadas, rebeldes, transgresoras y, sobre todo, libres. Justo al llegar, un hombre preguntaba con amabilidad e insistencia sobre un poemario de "una tal Gata Cattana". La dependienta buscaba en el amplio catálogo. "¿Usted busca La Escala de Mohs, no?", le consultaba. Mario -así se llama el señor- se le cambiaba la cara al no saber contestar: "A mí ha llamado mi hija, que trabaja en Alemania, para que se lo enviara. Allí está difícil encontrarlo, pero no sé el nombre", contestaba. El hombre se esperaba un rato mientras parloteaba sobre el parecido de su hija con Cattana. "Me informé y creo que son muy parecidas. Muy guerreras, muy libres", reconocía.

A escasos metros de Mario, otro hombre buscaba, esta vez en el estante de poesía, libros de Joaquín Sabina. "Estoy enamorado de su poesía. También buscaba algunas publicaciones de raperos españoles como Nach y Kase O.", explicaba José Luis, un técnico agrónomo apasionado de este género. Recién llegado de México para unas investigaciones con la Universidad de Granada, se encontraba conociendo la ciudad. "Seguramente acabaré comprando algo de Lorca, otro grande", concluía. Pequeños relatos poblados de versos que muchos esperan volver a protagonizar, con o sin Día Mundial de la Poesía.