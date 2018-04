"Mis canciones van sobre lo que se dice y sobre todo lo contrario"

Tras 25 años de trayectoria musical (primero con Los Piratas y más tarde en solitario) llega esta primera biografía de Iván Ferreiro. Firmada por Arancha Morerno, periodista especializada en música y ex subdirectora del diario digital Efe Eme, ofrece una visión original y atípica que se configura alrededor de treinta de las composiciones más emocionantes de su discografía.

-¿Cómo surgió la idea de esta biografía firmada por Arancha Moreno?

-A ella la conocí por casualidades de la vida mucho antes de que se licenciara. Coincidimos en Vigo hace muchos años cuando, en una barra de un bar, y estuvimos hablando mucho rato. Piratas acababa de disolverse y estaba en una especie de limbo. Yo le decía que el periodismo era una mierda y que no iba a poder hacer su trabajo. Luego, cuando ya era periodista, a lo largo de los años, nos hemos ido encontrando. De alguna manera hemos ido juntos en nuestras carreras. Es una periodista a la que quiero muchísimo porque creo que es una apasionada de la música. Ha conseguido escuchar, ver y escribir sobre lo que le gusta. Cuando hace unos años me propuso hacer este libro inmediatamente le dije que sí.

-¿Cuándo fue eso? ¿Cuánto tiempo de trabajo hay detrás de Iván Ferreiro. 30 canciones para el tiempo y la distancia?

-Un buen rato. Puede hacer como tres años y medio que llamó y nos vimos en Madrid para charlar de estoy. Yo estaba preparándome para salir a México unos días y cuando volví me reuní con ella y estuvimos dos días hablando. Y el resultado me gusta mucho porque ha ofrecido una visión muy caleidoscópica.

-El libro recoge, además de su testimonio, el de muchos de sus colaboradores más próximos, desde su hermano Amaro hasta productores como Suso Saiz y músicos como Búnbury, Dani Martín, Leiva, Xoel López... ¿Cuál le ha sorprendido más?

-Hay varias cosas que no sabía sobre lo que pensaba mi hermano o Suso Sainz que me han hecho mucha gracia. Lo que más me gusta del libro es que muchas veces yo suelto una chapa sobre algo, o soy muy categórico sobre un tema, y en el párrafo siguiente aparece cualquiera y dice que es mentira. Eso, por ejemplo, me ha dado pie para hablar con mi hermano sobre esas situaciones que veía maravillosas y ellos vivieron como un infierno. O al revés. Pero de eso van mis canciones: sobre lo que se dice y sobre todo lo contrario. Están hechas como la memoria, para poder ser transformadas.

-¿Qué cosas le han sorprendido de lo que pensaban su hermano o Suso Saiz?

-Pues ahora no me acuerdo muy bien. Quizás sensaciones de cuando grabamos Canciones para el tiempo y la distancia, porque fue muy bestia. Estábamos los tres solos, en mitad de la nada en una casa rural. Y cada uno lo vivimos de una forma totalmente distinta. A través del libro me doy cuenta que a veces tenemos visiones distintas y otras que no me entero de nada.

-Eso debe ser un ejercicio muy bueno que nos podrían hacer a todos, confrontar lo que recordamos y lo que recuerdan los demás.

-Es un ejercicio muy divertido. Todos tenemos la sensación de ser el observador más objetivo y no es así. Me sirvió para reírme mucho y para darme cuenta que nada es muy importante en la vida.

-Y, además de reírse, ¿hay algo que le haya molestado?

-No, no, para nada.