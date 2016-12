El cantautor Javier Ruibal vuelve a su Club Eshavira

El recuperado ClubEshavira, cuya vuelta a la actividad es una de las mejores noticias de la temporada cultural granadina, se pone las pilas a pasos de gigante y lo hace rescatando sus buenas costumbres.

Una de ellas es la de servir de refugio a algunos de los músicos de talento que se han criado a la lumbre de su candela. Así que esta noche y mañana tenemos por partida doble el reencuentro de dos clásicos, el mismo Eshavira por un lado y el cantautor Javier Ruibal, que no podía tardar mucho en plasmar su nombre en los carteles del renacido y mítico club de música en vivo.

El músico portuense repasará dos noches consecutivas su dulce y melancólico cancionero, una sensacional colección de canciones de aroma marinero, bien gaditano, por momentos aflamencado y siempre genuinamente andaluz.

Una vez más volverá a bromear con sus amigos y seguidores al mismo nivel del suelo, y en la cercanía del legendario local volverán a sonar, seductoras e hipnóticas, sus cautivadoras melodías: temas como Agualuna, Quédate conmigo, Esta hora de los besos; perlas de ida y vuelta como Toito Cai lo traigo andao o Habana mía; cantos al amor y al desamor como Besos en abril, la lorquiana Por tu amor me duele el aire o Si no me besas; La reina de África, la muy granadina Rosa azul de Alejandría, Un ave del paraíso, Lo que me dice tu boca,Aurora, Guárdame, Tu nombre o Pa mi corazón, con las que nos paseará por las tierras de sus amores, las que han conformado su sonido personal y su geografía poética, de Cádiz a Estambul, de Manhattan al Magreb, de Cuba a la Plaza Nueva de Granada; y por supuesto Isla mujeres o el Himno del Centenario que dedicó al club de sus amores, el Cádiz…

Todo eso y mucho más y Javier Ruibal, un cantautor de largo recorrido que siempre dignifica tanto el término como la labor del músico de vocación poética, que respeta por igual porque el portuense rebosa sensibilidad.