El cine más 'outsider'

El departamento de audiovisual de la Diputación de Granada continúa en 2018 su labor de acercar a los espectadores granadinos aquellas cintas que están fuera de las carteleras comerciales, por otro lado cada vez más estrechas de miras. Desde hace años programa cintas a las que sólo se tendría acceso, con suerte, a través de festivales. En esta ocasión su responsable, José Luis Chacón, ha elegido la emigración como hilo conductor de los títulos que se podrán ver durante los dos primeros meses del año.

El nombre del ciclo, Ningún Lugar a donde ir, está inspirado en el título de un libro del cineasta Jonas Mekas, que narra su exilio durante la II Guerra Mundial hasta llegar a Estados Unidos. El motivo de esta elección, para su programador, es que se "impone un acercamiento a este fenómeno" dado que "estamos ante la mayor crisis migratoria" desde ese conflicto armado.

"La mayoría de las cintas son de migraciones de países del Sur pero también he querido que hubiese alguna del sur de España al norte de España, como es La piel quemada", explica el programador sobre la cinta que podrá verse el próximo 15 de febrero.

"Salvo esta película, y El otro lado de la esperanza, que se pasó en Madrigal, el resto son estrenos en Granada", informa Chacón, quien señala que el tema de la inmigración también es una constante en el Festival Cines del Sur granadino, pero ha buscado una selección de títulos inéditos en la ciudad.

La idea es "hacer visible algo que nos duele mirar porque consideré que era oportuno hacerlo", destaca Chacón. "Las cifras actuales de personas que llegan a Europa huyendo de la guerra, la persecución o la pobreza en sus países son alarmantes y el estatismo de la Unión Europea y el incumplimiento de las cuotas para acoger refugiados por parte de los Estados miembros, también. A ello le unimos las muertes en el Mediterráneo intentando encontrar un mundo más amable", cuentan el organizador sobre la llamada de atención que llevan implícitas este conjunto de cintas. En la actualidad, destaca que se define al emigrante como "alguien que abandona el lugar en el que vive para buscar una nueva vida en otro" y, aunque ello no es nuevo, "la actual sociedad avanzada que suprime aranceles y fronteras, es cada vez más segregativa".

Ante la diferencia, "cada vez más radical, entre pobres y ricos, norte y sur, cultura y barbarie, guerra y paz, a través de las seis películas de este ciclo el espectador puede profundizar en cuestiones como las nuevas formas que adopta ahora mismo la emigración y las consecuencias que conlleva. "El problema actual es más el olvido y el desconocimiento, a veces por exceso y banalización, que las propias migraciones pues tanto en Europa como en España las hemos conocido muy de cerca en otras épocas", recuerda, y precisa que, si bien le problema no es nuevo, "sí lo son las formas de desconocimiento que adopta en la sociedad global de la vigilancia y el miedo". "El mismo hecho de no hacer nada, no querer saber o creer que otros harán, implica una ideología que esconde el miedo al otro, al extraño, al diferente, al emigrante", señala el organizador, quien especifica que esa actitud "a veces se presenta como un higienismo, otras, las más, como la escasez de trabajo para los foráneos. En todo caso, haciendo una separación entre nosotros y otros".

Después del ciclo de movimientos migratorios y el dedicado a mujeres las cintas del siguiente ciclo girarán en torno a lo que Chacón define como "la angustia en el cine".