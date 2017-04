El cineasta Kaurismäki critica a la UE en su última película

El cineasta finlandés Aki Kaurismäki lanza un "grito" contra la política migratoria de la Unión Europea y la falta de moral de los países que la integran en su nuevo filme, El otro lado de la esperanza, que se estrena en los cines españoles el próximo viernes 7 de abril.

"Si no luchas contra el cinismo del mundo actual estás perdido", manifestó el director en la presentación en Vigo de este filme, una comedia basada en el drama de inmigración que, en su opinión, solo permite dos actitudes: "Luchar o rendirse".

El filme ganó el Oso de Plata a la mejor dirección en la pasada Berlinale

El otro lado de la esperanza, Oso de Plata a la Mejor dirección en la pasada edición de la Berlinale, es la segunda parte de la trilogía que inició con Le Havre (2011) y en esta ocasión se desarrolla en Helsinki. A esta ciudad llega Khaled, un joven inmigrante sirio que ha llegado al país oculto como polizón de un barco. Su vida se cruza con la de Wikström, un comercial que tras romper su matrimonio decide abrir un restaurante.

Kaurismäki participó el pasado miércoles 29 de marzo en un coloquio con el público tras el preestreno de la película en Vigo, apenas 100 kilómetros alejado de Viana do Castelo (Portugal), localidad en la que vive durante gran parte del año con su esposa.

"Todos los países europeos tienen excusas para echar a los inmigrantes", manifestó el director en este encuentro. No obstante, se siente "orgulloso" de la reacción que tuvieron sus compatriotas cuando llegaron "oleadas de inmigrantes" a su país y por ello este filme centra el foco en la bondad de la gente.

"Si tengo una cámara para rodar, ¿por qué voy a escoger idiotas? Ya hay muchos detrás", resaltó Kaurismäki, convencido de que ese calor no se refleja en las instituciones. "Es vergonzoso lo que está ocurriendo, pero el pueblo no es así. Sin embargo, la honradez no da dinero, por eso solo los codiciosos quieren el poder", sostiene.