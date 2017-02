"Al cómico le corresponde hacer de tocapelotas, aunque le pase factura"

Pepe Viyuela (Logroño, 1963) llega este fin de semana al Teatro Alhambra para protagonizar Mármol, de Marina Carr, una producción de su propia compañía. Mientras, el intérprete digiere su inclusión en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, toda una sorpresa por cuanto su nombre cerraba, a modo simbólico, la lista de Íñigo Errejón.

-Sigue compaginando su trabajo de clown con obras dramáticas como Rinoceronte o Mármol. ¿Son dos oficios distintos?

-La diferencia con respecto a cuando hago de payaso es que en una obra como Mármol trabajo con más gente. Pero se trata de lo mismo, de situarte en la atmósfera que te indica el personaje y dejarte llevar. El placer de meterte en otra piel y la posibilidad de cambiar tu perspectiva para ponerte en el lugar de otro se dan igual en ambos casos. Es algo muy natural, casi instintivo; lo que hacemos es profesionalizar los juegos que practican los niños, en los que es habitual hacer de otro.

-¿Qué llevó a su compañía a optar por Mármol después de montar El baile de Edgar Neville?

-El director, Antonio Castro, encontró el texto de la obra en una librería en Londres. Le gustó mucho y le pareció posible hacerla, dado que tiene sólo cuatro personajes. También le pareció un aliciente el hecho de que Marina Carr no fuese una autora muy conocida en España: aunque esto sea un arma de doble filo, a veces funciona porque puede llamar la atención de la gente. Y además se abre camino. Presentar al público español una autora irlandesa es una buena forma de generar intercambios.

-Un crítico definió a Carr como "una Tom Stoppard con gracia".

-Sí, tiene mucho sentido del humor. Vino el año pasado al estreno, en Fuenlabrada, y lo pasamos muy bien con ella.

-¿Le gustó?

-Sí, mucho, y eso que el estreno es el peor momento para ir a ver una obra. Luego la volvió a ver en el Centro Dramático Nacional, ya más rodada, y hasta nos prometió una obra exclusiva para nosotros.

-A tenor de su oficio y de su actividad política, ¿cómo definiría usted la mejor política cultural?

-No soy ningún experto en política cultural, sólo soy un actor. Pero creo que preferiría una política cultural en la que se respete la libertad del creador y en la que se pongan los elementos necesarios para que esa libertad no deje de crecer. Y considero deseable una política cultural que logre esto sin intervenir, creando un espacio en el que se pueda crear en libertad sin que parezca que se está haciendo nada. Hay que creer en la cultura, no desconfiar en ella. No hay que verla como algo que te puede pasar mala factura por el hecho de que sea proclive al libre pensamiento. No hay que tenerle miedo y, por tanto, hay que desistir de dirigirla. Y para esto tienes que creer en ella, creer que sirve para crear sociedades más libres y más críticas y, al mismo tiempo, para crear más riqueza.

-¿Le interesa el teatro como instrumento político?

-Sí, el teatro me interesa en todos sus aspectos, ya sea como mero entretenimiento o como instrumento de agitación. Y no me refiero necesariamente a la agitación de salir a la calle, sino a la agitación que sucede cuando se remueven conciencias y llegas a dudar de lo que piensas, la que te pone en crisis, que es un término que tiene más connotaciones positivas de lo que parece. El teatro tiene que cumplir esta función, sin duda. Fíjate en Dario Fo: su teatro es muy divertido y a la vez muy comprometido, remueve mucho, va directo al tiempo presente. Creo firmemente en esa responsabilidad y en esa utilidad del teatro como herramienta de cambio. No sé si debe ser un cambio político, pero...

-Al final, el término político siempre es muy laxo.

-Es que en realidad todo es política. Todo acto es político. Estamos inmersos en la polis, no podría ser de otra manera. La forma de relacionarnos, el modo en que los ciudadanos nos contaminamos unos a otros, todo lo que nos pasa y lo que hacemos tiene un cariz político. Por eso es inevitable tener una determinada visión de las cosas.

-¿Se refiere a la ideología?

-Así es. Quien dice que no tiene ideología está intentando ocultar algo. A algunos unas cosas les parecen injustas, a otros otras. Todos tenemos un posicionamiento político. No se puede ser neutral. En cuanto a la injusticia, la neutralidad te coloca al lado de quien está siendo injusto, no de quien sufre.

-¿Cree que podrá compaginar sus funciones con su compromiso político en Podemos?

-No sé que va a pasar. Es posible que sea un problema. Pero por otra parte pienso que puede haber aquí una oportunidad de normalizar una situación por otra parte muy normal. ¿Por qué no puedo dejar a las claras mi opción política? ¿De verdad alguien va a dejar de venir a ver una obra porque un actor haya manifestado sus preferencias? Y si así fuera, ¿son éstos los espectadores que merecemos? Desde que salió lo del Consejo Ciudadano he recibido varios tuits de gente que dice que no va a venir a verme. Pero prefiero pensar que la mayor parte de la sociedad española es suficientemente madura como para compartir algo con alguien que piensa de otra forma. Aunque sea una obra de teatro.