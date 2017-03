"Mi concierto perfecto sería en Planta Baja con la sala llena"

-¿cómo se siente respecto a su primer trabajo?

-Me siento orgulloso. Son cinco canciones en formato EP que resumen todo lo que quería decir. Hasta ahora no he tenido proyectos tan reales como Verona y con él me he exprimido al máximo. Desde luego Paco Román ha sacado lo mejor que llevo dentro. Uno ya tiene su edad y ya ha pasado por distintas etapas, pero ésta para mí es la mejor. Son cinco temas distintos entre sí en los que doy pinceladas de lo que podemos representar como banda. Cada tema dice una cosa, y suena de una manera diferente.

-¿Por qué EP y no LP?

-Cinco temas son capaces de resumir lo que somos como banda. Te da cierta luz para sacar un disco posterior, de hecho ya estamos preparando el de larga duración. Los EPS y los singles funcionan muy bien hoy día para que te reconozcan. De aquí a la temporada de verano esperamos que haga ruido, que la gente nos sitúe. En otoño sacaremos el LP que tendrá otro nombre.

-¿Qué planes tienen con este Dinámica?

-Hay varios festivales y conciertos en salas ya confirmados, pero no te lo puedo decir porque no están anunciados aún. La gente nos ha podido ver en varias ocasiones, como en la apertura del Planta Baja tras el incendio.

-¿Qué es lo mejor que ofrecen sobre el escenario?

-Ofrecemos mucha potencia. Sonamos más fuerte que un LP. Y una melodía agradable. Cuando tocamos con Neuman en la Joy Eslava de Madrid nos dimos cuenta de que la gente se giraba. Poco a poco, la gente iba entrando. La última vez, con el segundo corte del EP, la gente entró en tromba.

-¿Por qué Verona?

-Surgió en un viaje con Paco. Vimos una agencia de transportes que se llamaba Verona. Nos miramos y dijimos: "Ese es un buen nombre".

-¿Qué grupo de Subterfuge es el que más admiran?

-A Neuman sobre todo. Es mi hermano, mi maestro. Subterfuge ha hecho grandes cosas por la música española desde los 90.

-Dinámica tiene dos acepciones, ¿con cuál se queda?

-Con ninguna en realidad. Yo quiero que los discos estén vivos, sean orgánicos. Me gustan los trabajos con dinamismo, que la música no esté enlatada, que tenga vida. Eso es lo que buscaba Dinámica. Es la palabra que resume la grabación de este EP.

-Estrenan en Bora Bora.

-Estamos en casa, hemos tocado allí mil veces. No podíamos hacerlo en otro sitio, ni FNAC Callao ni en ningún lado, como en Bora Bora en ningún sitio.

-¿Su colaboración soñada?

-Sería con Neuman. Aunque me gustan muchos grupos, pero te diría también que con Iván Ferreiro.

-¿Cómo percibe esta 'ciudad de la música'?

-En Granada no hay competencia, sino mucha cantera. Que una banda triunfe puede dar el impulso a las que llegan. Si Los Planetas o 091 en su momento no hubieran salido, Granada a lo mejor no sería lo que es en cuestión musical.

-¿Cómo imagina su concierto perfecto?

-Planta Baja es, igual que Bora Bora, como nuestra casa. Si pudiéramos llenar y que se subieran al escenario gente como nosotros y reventar, eso sería genial. No quiero más, con 200 personas disfrutando es suficiente.

-¿Es complicado llegar a entrar en Subterfuge?

-Es muy complicado empezar, y no porque Subterfuge esté cerrado, sino porque el trabajo que tienen allí con la cantidad de música que les llegan es para volverse loco. Es brutal que te presten un poquito de atención. Nos consideramos unos afortunados.

-Un poco de actualidad granadina, ¿Metro, Ave o avión con compañía 'low cost'?

-Yo quiero el Ave por Moreda. Voy muchas veces a la semana a Madrid y ¿de verdad que no puede salir directo? En cuanto al Metro habrá que tener cuidado con los accidentes (risas).