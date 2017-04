Unas 'coplillas' en honor a La Tertulia

Hagamos un viaje en el tiempo. Granada, 1980. Horacio Tato Rébora decide abrir un negocio en la calle Pintor López Mezquita donde se sirvan copas y se vendan libros. Medio mes después, La Tertulia se transforma en un lugar de referencia donde se concentra toda la vida cultural granadina de aquella época. Juan Carlos Rodríguez, Mariano Maresca, Juan Vida. Libertad, pensamiento, vanguardia y rebeldía concentrados en apenas un metro cuadrado. Allí, Luis García Montero, Javier Egea y Álvaro Salvador elaboraron el manifiesto que más tarde firmarían bajo el nombre de La otra sentimentalidad. En esa aventura donde se buscaba una nueva forma de sentir, de trasladar vivencias al verso, le siguieron Ángeles Mora, Inmaculada Mengíbar y Aurora Luque. Las mismas poetas que se sentaron en las mesas del bar cultural desde las que muchos escucharon recitar a Rafael Alberti, Mario Benedetti y Juan Agustín Goytisolo.

El miércoles, el bar cultural celebrará sus 37 años de vida acompañado de cuatro generaciones de cantautores que han pasado por su escenario: Manifiesto Canción del Sur, El Núcleo de Nuevos Autores, Puerta Verde y Músicos de Guardia. La cita en la que actuarán cantautores como Nande Ferrer, José Luis Pareja, Juan Trova, Patricia Lázaro, Fede Comín, César Maldonado, Fran Fernández, Bruno Bonacorso y Lena Bu, entre otros, partir de las 22:00, con entrada libre hasta completar aforo, servirá como aperitivo de lo que se sucederán estos días con motivo del XVI Festival -y homenaje a Carlos Cano- Abril para vivir.

"Biedma no recitó, pero sí que estuvo una noche bebiendo whisky hasta las cuatro", recuerda Tato

Comenta Rébora que en ese momento, en el que la ciudad gozaba de una salud cultural impecable, "no había otra alternativa de ese perfil". Uno entraba a la Tertulia y se encontraba con libros de ensayo, poesía y novela. "Cuando lo inauguré a la izquierda de la calle eran todo librerías. Las visitaba, seleccionaba algunos ejemplares y luego los vendía. Había poemario de los miembros de la Generación del 50, algo de Julio Cortázar, otro poco de Gabriel García Márquez. No me decantaba por las novedades, aunque las había. El Panfleto contra el todo de Fernando Savater no podía faltar", desgrana.

Entre tanto libro, por el lugar se dejaban caer algunos de los poetas más importantes que ha parido este país. "Ángel González visitó bastante La Tertulia. Incluso en un aniversario llegó a subirse al escenario para cantar -sí, ha dicho cantar-. Jaime Gil de Biedma no recitó, pero sí que estuvo una noche bebiendo su whisky hasta las cuatro de la mañana", comenta entre risas. Segundos después, el dueño dispara otro nombre: "José Saramago también vino". A las visitas de los representes de la esfera literaria granadina, nacional e internacional, se sumaron grandes nombres del mundo del tango a raíz del festival organizado por Rébora hace 29 años. "Animaba a los invitados al Festival de Tango a que vinieran. Roberto Goyeneche, Eladia Blázquez y Juan Carlos Copes fueron algunos de los que pasaron por allí", rememora.

La Tertulia además fue -es y será-, al igual que la propia ciudad, tierra fértil para cantautores. Los primeros en tocar, hace memoria Rébora, estaban adheridos al Manifiesto Canción del Sur. "En 1969, paralelamente a Poesía 70, sale a las ondas Manifiesto Canción del Sur, una idea realizada por Juan de Loxa en donde dan sus primeros pasos como músicos nombres tan significativos como Carlos Cano, Enrique Moratalla, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, Miguel Á. González, Raúl Alcover, Pascual, Esteban Valdivieso, Juan Titos, Nande Ferrer y Antonio Mata", cuenta de Loxa en su web acerca del aquel "intento de reivindicar la poesía como defensa contra la resignación y el aburrimiento, contra la dictadura franquista y, de alguna manera también, contra el discurso clandestino, teórico e ideologizado, de una izquierda luchadora pero muy dividida".

No fue el único movimiento cultural que el local acogió. A principios de los 2000, apareció otra tanda de músicos -además de pintores y actores- bajo el nombre Núcleo de Nuevos Autores donde se encontraba Julen Gosip, Elena Bujedo, José Luis Pareja, Juan Trova, Miguel Fuster y Diego Castro. Sin olvidar el movimiento musical Puerta Verde impulsado, en sus inicios, por Fran Reca, Fede Comín, Fran Fernández, José Antonio Delgado, César Maldonado, Pedro Chillón y Patricia Fernández; y Músicos de Guardia, una propuesta artística con compositores de diversos estilos que tienen especial predilección por la canción de autor formada por Cristina Ybarra, Javi Tejero, Jesús Peña, Pau Salinas, Carlos Chorri, Santi Domínguez, Jero Marín, José Díaz, Luis G. Lucas, Ismael Díaz y Eloy Ars. Una decena de ellos se citará el miércoles para echarse unas coplillas en honor al bar que los vio nacer. ¡Por otros 37!