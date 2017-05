El coro de Ciencias de Educación, de aniversario

El Aula Andrés Manjón de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Campus de la Cartuja, acogió ayer la presentación del libro XX Aniversario del Coro de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, editado por la Real Academia de Bellas Artes, en colaboración con el Centro de Documentación Musical de Andalucía y el grupo de investigación RIMME (Research and Innovation in Music and Music Education HUM-934) y la Red PERFORME (Performative Music Education Network).