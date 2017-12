Un cuadro de José Guerrero sale a subasta por 13.000 euros en Madrid

La casa madrileña Fernando Durán saca hoy a subasta Oculto de José Guerrero (Granada,1914- Barcelona, 1991), "pieza representativa de un momento en el que el pintor granadino estaba consolidando su etapa más duradera, que comprende desde mediados de los años 70 a finales de los 80, y donde predominan los azules, uno de los colores que más trabajó el maestro expresionista", señala el director del Centro Guerrero, Francisco Baena. El óleo con un precio de salida de 75.000 euros, correspondiente a una colección particular, comparte etapa -está fechado en 1979- y elementos artísticos con la última obra de Guerrero subastada en Fernando Durán, titulada Convergencia, que se vendió por 155.000 euros en octubre. Considerado uno de sus mejores cuadros, éste último ha sido expuesto en diez antológicas del pintor y en la retrospectiva celebrada en 1994 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Tal es su calidad que además fue elegido como portada del catálogo de dicha muestra antológica.

Similares a estos dos óleos de Guerrero, Segre "vendió en diciembre pasado por 90.000 euros, Verde Veronese, lejos de los 160.000 euros en que se remató en marzo de 2015 en Alcalá Subastas Comienzo con magenta de 1984 y de los 140.000 euros de Litoral rojo, en diciembre de 2014", explica en un artículo Ars Magazine al hilo de esta subasta en la casa madrileña Fernando Durán. Dados estos precedentes, asegura la revista de arte y coleccionismo "todo parece indicar que Oculto debería superar con creces los 100.000 euros". La casa madrileña también subasta hoy otra pieza del artista granadino, en este caso una serigrafía sobre cartulina sin título con un precio de salida de 300 euros.

Fernando Durán pondrá también a subasta un espléndido busto de Carlos V en mármol

Fernando Durán además subastará una Inmaculada de Fray Juan Sánchez Cotán (Toledo, 1560-Granada, 1627), un pintor toledano muy vinculado a esta ciudad, por 13.000 euros. "Es una de las inmaculadas más características de Sánchez Cotán, un artista que llevo a cabo buena parte de su producción aquí. Hacia 1604 ingresó como profesor en la Cartuja de Granada. Allí dejó muchísimas obras. La mayoría después de la desamortización pasaron al Museo de Bellas Artes de Granada. Algunas de éstas son las que han permitido atribuir esta pieza al creador de Toledo", asegura Victor Marco, responsable del departamento de arte antiguo de Fernando Durán.

Sánchez Cotán destacó "en el arte del bodegón -es el primer artista español en realizarlos, asegura el Museo del Prado-. De hecho, algunas de sus naturalezas muertas han alcanzado recientemente en el mercado artístico la cifra de los cinco millones de euros", señala Marco. Esta inmaculada reivindica su faceta como pintor religioso, "poca conocida pero muy importante", destaca el responsable del departamento de arte antiguo de la casa madrileña de subastas.

Perfectamente conservada, "es una pieza que representa la Inmaculada Concepción y según su iconografía tradicional en la obra está la inmaculada sobre el creciente lunar y el delta del sol con la paloma del espíritu Santo. Y rodeándola toda una serie de símbolos que proceden del Cantar de los Cantares - uno de los libros de la Biblia-. Símbolos que hacen relación a la Inmaculada Concepción de María como el sol, la luna, la escalera y el espejo", detalla Marco.

El cuadro, de fecha indeterminada, fue expuesto como parte la muestra El barroco en la pintura que organizó CajaSur en Córdoba entre 2004 y 2005. También forma parte del catálogo realizado por Enrique Pareja López y fue descrita, dentro de toda la producción del pintor, por Emilio Orozco, uno de los mayores expertos en Sánchez Cotán.

"Me gusta porque es una pintura muy mística, que ya está imbuida del espíritu de la Contrarreforma, y muy estática, propia del primer Barroco, del naturalismo. No es una inmaculada típica barroca agitada. Es una cosa más serena, quietista. Cuando Sánchez Cotán se dedica a la pintura religiosa representa los rostros de manera muy idealizada y con expresiones dulces, que la hacen una pintura muy agradable de cara a tenerla en una casa. No es una pintura desgarrada, de expresiones dolientes. No hay un dramatismo exacerbado, ni un uso de colores estridentes", reconoce el responsable del departamento de arte antiguo de Fernando Durán.

Finalmente, Fernando Durán pone a subasta un espléndido busto de Carlos V en mármol de Carrara, con restos de policromía, realizado por los Leoni, a partir de los 400.000 euros. Esta obra esta datada sobre 1555, donde los Leoni, ya trabajan juntos para el emperador, de modo que en su autoría hay una probable colaboración de Leone, con su hijo Pompeo Leoni, como acontece en el busto del emperador de 1553 en bronce que está en el Museo del Prado.