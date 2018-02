"Si me dan el Lorca no me suicidaría"

Poeta de La Rioja de acento y nacimiento Antonio Alfaro (Logroño, 1979) es como un decano emérito que agita la poesía joven granadina con la magia y el embrujo de saberse también aspirante a granadino. Autor de dos poemarios (Nocturnación y Coplas) su compromiso poético le hace ser todo un gladiador de versos y sentimientos donde no hay mosaico poético donde su inquietud no le sea negada. Sus dos libros son el sedimento de su obra que a su vez amplia y desgrana en fanzines, revistas literarias y otras que le den cabida a sus versos y a su constelación de ideas emocionales donde el amor será siempre ese irracional sentimiento que nos clava en la cruz de nuestra humanidad.

Alfaro no se circunscribe sólo al verso silencioso que como el sonido del cincel en la talla de un escultor sacude el sitio donde recita. Él es un creador y por ello experimenta su poesía con música levitando sus versos en la danza musical de sus deseos. En la capital británica, en Londres, Antonio Alfaro dejó huella con esta simbiosis siempre generadora de belleza en dos grupos como Council y The Yetzer Hara Box. Y como un San Cristóbal, Antonio Alfaro, tomó carretera y manta y se vino hace año y medio a nuestra ciudad como un trovador del tiempo que no cesa a seguir siendo poeta, una senda llena también de celadas y cruces de caminos con sus respectivas encrucijadas. Antonio Alfaro en su nobleza riojana de esa vieja tierra hispana, comunal, inteligente y laboriosa con entidad propia, cada dos jueves, rinde en la jam temática del bar Acimut su arte versificador y una vez por mes su Escaparate de Poesía.

-¿Se agita en Granada una nueva generación de poetas?

- No sé si llamarlo generación. Pero sí advierto que existe un movimiento sin edad definida que es todo un colectivo.

-¿Qué dolor o éxtasis le impulsa a escribir versos?

-Mas el éxtasis que el dolor y el éxtasis de transcribir la realidad para crear algo nuevo.

-¿Observa si se le presta ya atención comercial a la mujer poeta?

-Puede que comercial sí, pero sin sinceridad, solo que para quedar bien hay que darles voz.

-¿Porqué la poesía joven no encuentra forma de editar sus libros?

-La encuentra pero si previamente ha pasado por Youtube y tiene un montonazo de seguidores virtuales.

-En Fitur 2018 se ha promocionado de todo excepto a los poetas andaluces. ¿A qué obedece?

-A que sus prioridades se evidencian que no son poéticas.

-¿Para usted cuántos Lorcas hay?

- Especialmente y aquí en Granada... Hay un montón.

-Granada le da al Premio Lorca la cuantía más alta de todos los premios. ¿Es un suicidio?

-Si me lo diesen a mí no me suicidaría.

-¿Queda dinero luego para la poesía que carece de Producto Interior Bruto?

-El único dinero que veo es el del público que se compromete con los actos poéticos.

-Granada es tierra de poetas universales. ¿Hay que fusilarlos para que lleguen a globales?

-Es una gran pregunta… Aunque creo que más que fusilarlos hay que fusionarlos.

-El gran poeta granadino Pedro Soto de Rojas escribió a propósito de Granada: "Paraíso cerrado para muchos y jardines abiertos para pocos". ¿Estaba equivocado?

-No había escuchado esta definición, pero contiene una parte de gran verdad.

-¿Colaboran las instituciones y sus consignas político-culturales con poetas como usted?

- Por mi experiencia hasta ahora y en Granada han colaborado de refilón y dejando algún espacio.

-¿Tiene editor que le cobije?

- De momento no… Y lo ando buscando.

-¿Adónde apunta su poesía?

-Apunta a seguir siendo poesía aunque la realidad se me mezcle.

-Cite a un poeta que haya marcado su vida y no se haya tirado desde a Torre de la Vela.

-Ted Hughes. Con sus libro Cuervos.

-¿Debe la Puerta de Bib Rambla volver a su plaza?

-Debe de despertar el debate de donde están las cosas y el porqué para hacernos reflexionar.