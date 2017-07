Tres décadas de Vida en el patio de casa

Sin ir más lejos es el título de la muestra que recoge obras de Juan Vida desde 1990 hasta la actualidad, un repaso a sus últimos 30 años como artista pero también a su trayectoria vital, pues se trata de una retrospectiva completamente autobiográfica. "Defiendo que todo lo que hacemos es autobiográfico o autobiológico, porque todo lo que nos pasa por la cabeza nos pasa por el cuerpo", explica el pintor granadino, que vuelve a dar muestras de su ironía en la elección del título de la exposición: "Se llama Sin ir más lejos porque es en el mimo Santa Fe. Y también porque sin moverte de tu estudio tienes el mundo que tu creas y que es el que pinto, el que te imaginas, te inventas, con tus animales, tus cosas, tus caprichos".

Siempre llano y amable, recuerda que el título fue una sugerencia de su amigo Joaquín Sabina para dar mayor sencillez aún al título de una muestra anterior. "Hice una exposición en Madrid que era Naturaleza alrededor de mi habitación porque, como digo, las cosas no están más lejos de tu entorno más cercano. Y entonces él me dijo: "Podías haberle puesto Sin ir más lejos para que no quedara tan solemne y tan retórico. Y eso he hecho ahora".

En la muestra se pueda apreciar como Vida ha seguido un camino que logra reunir dos corrientes aparentemente antitéticas del arte moderno: lo abstracto y lo figurativo, presentes en lo que llamaríamos el paisaje y la figura. Por ejemplo, sus fondos han sido siempre una tesis continua de pintura abstracta que bebe de los maestros del expresionismo americano.

Su obra, de un carácter pictórico radical, acoge sin embargo una marcada tendencia narrativa que bucea en la memoria del autor. Los elementos figurativos que aparecen en sus cuadros traen al espectador recuerdos de experiencias propias y colectivas. "Mis personajes son los del patio de mi casa: mi hija, mi perro, el Mulhacén... Ahora estoy pintando uno que se ve el Albergue de San Francisco. Ahí me voy a pintar yo sentado pegando tiros".

Como señala el crítico José Vallejo en el prólogo del catálogo de la exposición, expone a estos personajes en un escenario de teatro y con unas esceneografías para que el espectador interprete la obra y sea parte también de ella. "El que mira es el que termina de contar la historia", explica Vida.

Para Vallejo, Vida llega al concepto a través de la pintura figurativa mediante esa narración de las imágenes, unas imágenes desposeídas de entorno que a veces casi flotan, como en el 14 de Julio o en La prima de Barcelona que aparecen superpuestas en un espacio inmaterial o, como es el caso del Cuento chino, rodeadas de alusiones orientales en las que a veces el color -rojos, blancos y oro puro- funcionan como metáfora de la cultura popular china".

La muestra que se puede ver en el Instituto de América de Santa Fe está compuesta por 30 obras, buena parte de las cuales proceden de una exposición itinerante que es el germen de esta propuesta: Un cuento chino . "Esa muestra son 13 cuadros, pero en este caso se decidió ampliar. De ella hay diez". El primero que recoge es de 1990, el citado 14 de julio. También hay del 93 al 2005, cuando arrancan los de la muestra Un cuento chino, que comprende hasta 2011. Además pueden verse algunos expuestos recientemente en el Cuarto Real y otros cuatro de 2017 creados expresamente para la muestra.

Aunque la modelo más habitual es su hija, la retrospectiva también incluye dos curiosos autorretratos, como El patio de mi casa, en el que el autor aparece en una silla de ruedas con la cabeza vendada y pintando. "En mi mundo", sentencia.

Sobre la evolución que puede apreciarse en estas tres décadas de pintura, explica que "ha sido una lucha por no convertir la pintura en un recurso, por ser siempre fresco": "De pronto, tienes un método y recurres a él. Comentaba con unos pintores amigos la necesidad de ser nuevo cada vez hasta el punto de sorprenderte a ti mismo cuando estás pintando. Ahí está la lucha".

Aunque su lenguaje siempre se basa en el dominio de la técnica de la pintura abstracta y del dibujo, cuenta que antes tenía menos solemnidad. "Ahora tengo más responsabilidad: tienes una trayectoria y no puedes fallar. Eso te hace ser más técnico, menos espontáneo, pero se trabaja y no lo parece". Quines deseen comprobar esa afirmación, tienen aún hasta el 23 de julio para acercarse a Santa Fe.