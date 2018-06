"Cuando me dedico a una cosa me gusta tomármela en serio"

"En directo somos nueve en total. En el disco hemos tocado ocho. Son músicos muy jóvenes, de bandas nuevas. Hay un trío de cuerda, Cosmotrío, que ya ha colaborado con mucha gente, con Los Planetas y más grupos de la escena local. También está Mafo, el batería de Pájaro Jack, y un bajista muy bueno que toca en Elemento Deserto, Dani Levy. De ese mismo grupo sale también el guitarrista Tony Molina, que aunque no ha tocado en el disco sí viene en el directo. Además llevamos un lap steel, que toca Ángel Galera, y el teclista es David Montañés. Prometo que a partir de ahora ya no entrará nadie más, si acaso irán saliendo", bromea el veterano músico Víctor Lapido, quien tras una larga carrera como guitarrista en 091, Lagartija Nick y Grupo de Expertos Solynieve, también durante tres décadas vinculado a uno de los espacios musicales emblemáticos de Granada, el Ruido Rosa, debuta ahora con proyecto propio, El Hijo Ingobernable, y un gozoso miniálbum, De mis soledades vengo, de tonos ácidamente folkies.

-Llama la atención que con su experiencia y contactos haya recurrido a músicos jóvenes...

Lo que recuerdo de la última época de 091 y de la gira de despedida era ver las salas medio vacías"Lo que he intentado en este disco es que, aunque parezca convencional, resulte algo nuevo"

-A los conciertos en el Ruido Rosa siempre han acudido bandas emergentes. Y ahí fui descubriendo a muchos grupos y, en concreto, a muchos músicos que me gustaban y a los que les preguntaba si se apuntaban. Fue como un casting, pero sin planearlo.

-En su día le pregunté a su hermano José Ignacio por los efectos colaterales de la exitosa gira de reunión de 091 en 2016. ¿A usted le dejó resaca?

-Acabamos todos exhaustos. No estábamos acostumbrados a giras de esa envergadura, de casi 50 conciertos. Todos hemos llevado carreras en solitario o con otros grupos, pero no con giras de ese tamaño. Yo toqué mucho con Lagartija Nick cuando sacamos El shock de Leia, que fue una gira que luego empalmamos con otra de Enrique Morente y Omega. Y ahí además ya empezaba a alternar conciertos con el Grupo de Expertos Solynieve. Pero después de dejar Lagartija ya no estaba acostumbrado a ese ritmo. Lo que recuerdo de la última época de 091 y de la gira de despedida era ver las salas medio vacías.

-Después de tanta carretera, ¿por qué ahora proyecto propio?

-Lo tenía pensado desde hacía tiempo y, de hecho, tenía compuestas varias canciones. Pero no había tenido mucho hueco. Desde que empecé con Los Ruidos en el 86 fui empalmando una cosa con otra. Luego me metí en 091, que fue como saltar a primera división. Aunque no era una banda de masas como otras de la época, Radio Futura o Gabinete Caligari, sí que era un grupo importante, reconocido. Después hice un grupo llamado Sugarfish, luego la gira con el primer disco en solitario de mi hermano, más tarde Lagartija Nick, Morente, el Grupo de Expertos... Cuando me dedico a una cosa me gusta tomármela en serio. Prefiero no dispersarme.

-¿Son recientes las seis canciones de De mis soledades vengo o las tenía guardadas en el cajón?

-Salvo dos, son recientes, escritas después de la gira de 091. Prefiero la inmediatez: componer y editar. Por eso prefiero también el formato EP. Un LP supone un trabajo que ahora mismo no puedo asumir, prefiero hacer cuatro o cinco temas y editarlos. De hecho, ya casi tengo preparado uno nuevo. La idea es sacarlo en otoño. Hay veces que te pasas meses y meses grabando un disco. Los del Grupo de Expertos han sido eternos, un año grabando, y al final pierdes la perspectiva. Prefiero la inmediatez, pero con autoexigencia.

-Sorprende la coincidencia en el tiempo de dos discos de veteranos, el Sueños y tormentas de Fino Oyonarte y el suyo, aparcando casi por completo la electricidad y apostando por el tono melancólico y los arreglos de cuerda. En su caso, ¿a qué se debe?

-El disco de Fino me parece una maravilla. Somos amigos desde hace muchos años. Él produjo Lo imprevisto, que fue el primer álbum de Lagartija Nick en el que yo participé. Pero en realidad el único grupo para el que realmente compuse en todos estos años fue Los Ruidos. Me tiré muchos años poniendo música en el Ruido Rosa, sobre todo de los 60, los 70, garaje, rock, pop... Lo cierto es que cuando llegaba a casa no me apetecía ponerme a los 13th Floor Elevators, sino folk tradicional, acid-folk, grupos de folk inglés tipo Fairport Convention. Quizás, como músico, me decanté más por la guitarra acústica. Me fui metiendo en ese mundo, ¡y así me han salido las letras!

-En canciones como Exilio ha conseguido sonar clásico y contemporáneo a la vez...

-Puede ser. Exilio es una canción sobre el montón de gente que se ha tenido que ir de Granada. Algunos dicen que han tenido que emigrar; yo creo que han tenido que exiliarse porque la ciudad no les dio ninguna oportunidad. Es muy folkie, pero no tiene estribillo cantado, sino instrumental. Salvo alguna canción más clásica, tipo A mi lado, lo que he intentado en el disco es que, aunque parezca convencional, resulte algo nuevo.

-Dedica el instrumental Para John Ford al legendario cineasta. ¿Es cinéfilo?

-Sí, lo he sido siempre y, además, me han gustado mucho las bandas sonoras. ¿Qué vamos a decir de John Ford? Soy un fanático de su cine, de sus bandas sonoras, de sus paisajes... Cuando los estábamos haciendo, los arreglos de cuerda me evocaban esos paisajes grandiosos que Ford filmaba.

-¿Son suyos los arreglos?

-Ni leo ni escribo música, así que tenía que dictar la melodía con una línea de guitarra o cantarla a las de Cosmotrío y ellas lo escribían, lo interpretaban haciendo las voces de violín, viola y chelo y le dábamos vueltas hasta que todos quedábamos contentos.

-Con nueve músicos sobre el escenario, ¿plantea gira?

-Tenemos algún festival cerrado, pero por Granada. Sí, es muy difícil mover a nueve personas. También me planteo otro tipo de formación, pero ya que hemos participado todos en el disco quiero que los primeros sean con la banda al completo. Más que ganar dinero voy a perderlo [risas].