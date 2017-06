"Por desgracia, la mirada masculina es la que impera en el cine comercial"

"No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente". La famosa frase de Virginia Woolf que aparece en su libro Un cuarto propio le viene como anillo al dedo a la cineasta india Alankrita Shrivastava. Ella no se dedica a engrosar la larga lista de directores que forman parte de Bollywood. Su cine no tiene que ver con la fantasía, ni con fuegos artificiales. Tiene que ver con el mundo que le rodea. En su segunda película, Lipstick under my burka, que ayer se presentó en el Festival Cines del Sur antes que en su propio país por la censura impuesta hasta hace unos pocos días, habla sin tapujos de la lucha de cuatro mujeres por ganar su libertad en un mundo dominado por los hombres y las tradiciones. "Mi película es una amenaza al poder y al sistema de clases", despacha mientras termina su café expreso. Una amenaza necesaria en un mundo donde el machismo impera a sus anchas.

-El gobierno indio ha aprobado al fin que se pueda estrenar y proyectar su película. ¿Qué siente?

-Estoy muy contenta. Es muy importante que por fin se pueda ver en la India. Sobre todo meses después de esta pelea. Ha sido muy extraño que en mi país no se pudiera ver y que yo estuviera paseándola en festivales de todo el mundo. He recibido mucho cariño y amor por parte del público internacional. Eso ha hecho que yo siguiera adelante. Me ha dado mucha esperanza y ánimo que el filme llegara a la gente. En la India he tenido el apoyo de muchas mujeres. Allí no se vio, pero podían ponerse el trailer. Conocer la historia de mi película ocasionó que se manifestaran. Esta historia es una llamada a despertar mi conciencia. Antes de hacer esta película pensaba que en la India, bajo nuestra constitución, había libertad de expresión. Este incidente me ha hecho ver que no hay tanta libertad de expresión como dicen las leyes. Hay una gran parte de la sociedad que está silenciada.

- ¿Se podrá ver entera, sin cortes durante las escenas donde se practica sexo?

-El certificado que le dieron una vez que se aprobó la película incluía pequeños cortes. Eso siempre pasa en India. Casi todas las películas pasan por un filtro. Cuando apelé la decisión de la junta de censores puse un caso por el cual no estaba de acuerdo con esa prohibición, y aún así todavía los censores querían que se cortaran algunas escenas de contenido sexual. No todas, sólo unos segundos. Hubo un momento que tuve que ceder. O cortaba algunos segundos o no se estrenaba. Preferí renunciar a varios segundos en favor de su proyección. A veces la junta censora quiere ver un gesto, ver que los escuchamos. La ley de la censura de la India es muy antigua, de 1952, y funcionamos todavía con esa ley, que es muy del pasado. No se puede hacer mucho cuando dependemos de una ley tan antigua y por supuesto debe revisarse.

-Cuando la censuraron en enero alegaron que estaba "muy orientada a la mujer". Estaríamos hablando de un tipo de censura abiertamente machista, ¿no?

-Siento eso que se dice en muchos lugares sobre la India. En mi país todavía hay instalada una sociedad patriarcal, donde se practica una violencia terrible hacia las mujeres. Se ve y se siente. Se siente en la calle, a veces simplemente cuando paseamos, o con el tema de la dote. La dote que se paga todavía. Eso es una muestra de una sociedad patriarcal. Cuando a través de una película se quiere ganar espacio público desde el punto de vista de las mujeres se crea tensión. En esta sociedad patriarcal la idea que existe de la mujer buena es la mujer pura, que no cuestiona a las autoridades. Eso es lo que prevalece. El cine comercial refuerza este papel de la mujer. Se ven en muchas películas comerciales cuando el hombre persigue a la mujer por la calle, la agarra del brazo porque simplemente le gusta o está enamorada de ella. A las mujeres se les tratan como un objeto en las canciones, en las películas, en los videoclips. La mirada masculina es la que impera en el cine comercial y no la mirada de una mujer. Eso es una amenaza al sistema patriarcal, y en mi caso el problema es que mi película es una amenaza al poder. Mi película es una amenaza al sistema de clases. Los personajes que salen en mi filme no sólo pertenecen a la burguesía y a las altas clases, sino que también son gente normal y corriente que pueden dar la idea de una rebelión. De modo que es una amenaza al orden social y por eso la decisión de prohibirla. Dicen que mi película era una amenaza y estaba en contra de las mujeres. También dijeron que la película estaba demasiado centrada en temas de mujeres. El texto era incoherente.

-¿Lipstick under my burka es un pequeño triunfo de la mujer independiente, libre y feminista?

-Según como definas triunfo y éxito.

-Bueno, para mí triunfo sería que las mujeres que la vean reflexionen sobre el lugar que les toca ocupar en el mundo y piensen en ser más autosuficientes.

-Estoy de acuerdo. Para mí ya es un triunfo el hecho de que se haya aprobado y se vea en los festivales.

-La losa de la religión y las tradiciones les pesa a las cuatro protagonistas.

-En la película trata de esta tensión entre la tradición y el deseo de querer más, sí. En India ahora se está estimulando más el consumismo, la inclusión de la mujer en el sector laboral. Las mujeres tienen más ambiciones relacionadas con el sexo, la pasión. Ahora con la era digital ven que hay mucho más que el mundo de su viejo pueblo y lo que le dictan las tradiciones. Como es un horizonte que pueden ver eso es lo que les haces querer más.