"En la desigualdad de género me faltan las voces de los hombres"

-con este show celebra sus 10 años de carrera en solitario.

-Sí, y lo afronto con mucha alegría porque creo que he tenido la oportunidad de hacer varios discos con un buen nivel de calidad. Ahora estamos presentando este último trabajo por lo que no puedo tener más que alegría por todas las oportunidades que se me dan. Y además tocar en Granada no es cualquier cosa. Le tengo mucho cariño, siempre digo que es una de mis ciudades favoritas. Además al Palacio de Congresos no hemos ido nunca y nos hacemos mucha ilusión.

Será un concierto muy próximo e íntimo y espero que sea entrañable y divertido al mismo tiempo"

-En este show toca junto a Iván Melon Lewis las canciones de su último disco.

-Por supuesto, porque él es el director musical del disco y el director de mi banda. Tengo la suerte de poder hacer también conciertos con él a piano y voz. Está muy involucrado en lo que ha sido toda esta carrera que como dice cumple una década.

-Él es su 'hombre sensible'.

-[Risas] Sí sí... aunque espero que entre el público halla muchos más.

-¿A qué clase de directo se va a enfrentar el público?

-A un concierto muy íntimo porque la formación de piano y voz es lo que permite: un directo muy próximo y muy íntimo. Espero que sea entrañable y divertido también, porque a pesar de que vamos con un formato que parece muy serio también le sacamos punta a las canciones para que no sean tediosas. Y ver tocar a Iván a es todo un espectáculo. Nuestra complicidad es parte muy importante del espectáculo, tenemos la suerte de llevar trabajando juntos mucho tiempo y conocernos bien.

-¿Cuál es la aportación más significativa que hace Iván Melon Lewis al espectáculo?

-Aporta muchísimo, su manera de interpretar. Su frescura y su manera de tocar que siempre es divertida y busca ese guiño. Luego es un portento tocando el piano. Para mí es fundamental.

-El concierto se enmarca dentro del ciclo Músicas de Mujer. Sobre este tema, ¿echa en falta más presencia femenina en el mundo de las solistas?

-Creo que las mujeres faltamos en muchos sitios. Desde el ámbito musical no solo como solistas, si no como autoras, músicos, en las radios o en las compañías. Es un ámbito muy masculino aún.

-¿Los hombres sensibles es un llamamiento o se refiere a sus compañeros de dueto?

-Bueno tiene esas dos vertientes, es interesante que tenga varias lecturas. Estoy rodeada de hombres maravillosos con una complicidad y una sensibilidad fuera de lo común y a las pruebas me remito con sus amplias trayectorias. Por otro lado también es poner la voz sobre la cuestión de la desigualdad de género, ahí me faltan las voces de los hombres porque nosotras estamos haciendo un recorrido grande pero a nuestros compañeros de viaje se les echa en falta.

-¿De dónde nació la elección de los artistas?

-De una manera muy natural porque yo me estaba preparando para el próximo disco y lo que pretendí es que algunos de mis compañeros a los que me une una buena amistad me ayudasen. Y empezó siendo eso: propuestas de temas que acabamos cantando juntos. Me pareció lo más obvio.

-Dani Martín, Pedro Guerra, Víctor Manuel... artistas de muchos géneros juntos, ¿se nota eso en las canciones?

-Yo creo que sí, porque nosotros hemos intentado respetar en la medida de lo posible las personalidades que han ido desarrollando ellos y aunque evidentemente suena a un disco muy mío su presencia, no solo en la voz y la composición, el estilo de cada uno está bastante presente.

-Musica junto a Pedro Guerra el poema Escrito en mi alma de Garcilaso, ¿asusta entrar de así en la poesía?

-Eso fue una cuestión de Pedro, porque cuando le propuse participar en el discoy él me dijo que tenía un tema que me podría gustar mucho. Y la verdad es que estoy muy feliz de que esta vida me haya hecho cantarla.

-¿Hay algún tema con el que tenga una conexión especial?

-Cuando compones siempre hay textos en las que te ves más y el tema que canta Víctor Manuel, Me equivoqué, es especial. Con Sigo esperando a la lluvia también, definiría un poco mi situación actual.