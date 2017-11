"Hay un antes y un después desde Thelonius Monk"

Jacky Terrason actúa hoy por segunda vez en el Festival de Jazz de Granada, aunque su letra en los carteles aparece por vez primera. Y es que en noviembre del año 2000 llegó casi como un desconocido, en sustitución de un destacado músico latino que canceló su presencia en el Festival. Su actuación fue una de las mejores de aquella edición, y ahora vuelve como artista consagrado.

Nacido casualmente en Berlín en 1966, de madre americana y padre francés, Terrasson se gradúa en el Berklee College of Music de Boston, comienza una prometedora carrera en Chicago y no tarda en demostrar lo que será una de las propuestas básicas de su carrera: arriesgar siempre con interpretaciones frescas y originales, generando un personal y peculiar estilo.

Mis héroes son Brad Meldhau, Wayme Shorter y no sólo músicos, también pintores, filósofos"

En 1993 gana el Concurso Thelonius Monk y se va de gira con Betty Carter. Al poco tiempo forma un trío que es considerado el mejor Trio de Jazz de los años 90 con Leon Parker y Ugonna Okegwo. Ha colaborado con Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves, Charles Aznavour, Wallace Roney y con el mismísimo Ron Carter. Blue Note lo recluta en sus filas: graba con Casandra Wilson, rinde un elegante homenaje a la music francesa y registra un disco que es premiado como Mejor Disco de Jazz del Año Victoires du Jazz en 2003 y Django d'or.

En 2012 firma con Universal Jazz France registra Gouache con Belmondo, Michel Portal y Cecile McLorin recibiendo la aclamación de crítica y público. Dos años mas tarde cambia al prestigiosos sello Impulse y Take this con Sly Jonson es nominado en Victoires du Jazz como Mejor Album de Jazz del Año. Sus mas reciente trabajos están llenos de elegancia Mothercon Belmondo y Ravel et le jazz.

Con una singular trayectoria profesional y también vital, dedicó a Mother a su madre, que fue decoradora de Miles David. "Ella había trabajado para un decorador que trabajaba para Miles davis en su casa de West End Avenue en Nueva York, ella me dijo que Miles tocaba y tocaba... De lo contrario cocinaba", comenta entre artista a caballo entre dos cultural. "Por un lado llega desde mi madre la parte americana, y de mi padre he recibido la francesa. Sin embargo pasé toda mi infancia y adolescencia en Francia, y siento que mis raíces están más arraigadas allí, donde vive mi familia y tengo muchos amigos de la infancia", explica.

Su primer contacto con la música no fue exactamente en casa, pero destaca que su padre tocaba el piano clásico y "siempre había un piano al que encaramarse", mientras que su madre se declaraba fan del jazz.

Apodado como "el pianista de la felicidad", Terrason grabó un disco de música francesa clásica. "Me encanta Poulenc, Ravel... Este gusto proviene de haber estudiado música clásica cuando era un niño y luego ir al conservatorio. Adoro a Ravel y a Debussy. Es una música que me conmueve mucho".

El pianista dice que hubo un antes y un después en su vida cuando ganó el Premio Monk. "Fue un trampolín que me ayudó a firmar con la etiqueta Blue Note. Un sueño hecho realidad", admite este amante de Thelonious Monk, que dice que es un "genio" y que ama "su originalidad en todo lo que hace, su forma de tocar, su espíritu, las composiciones, los arreglos... Para todo pianista de jazz también hay una antes y un después de estudiar a Monk".

Su colaboración con la mítica compañía de Duke Ellington, Monk, Bud Powell, Hankcock duró de 1994 a 2007. "Y ahora estoy muy feliz de Impulse, otro sello legendario con todos los discos del Coltrane que más me gusta y algunos de los mejores de Keith Jarrett que sigue siendo uno de mis héroes", comenta este admirador de Brad Meldhau, Wayne Shorter y no solo músicos, escritores, filósofos, pintores".