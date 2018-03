"Nos enseñan a leer, a escribir o a conducir un coche, pero no nos educan para amar"

"Muerde el tiempo, / nos devoran las prisas / y no vemos / que el amor se nos va / como la vida". Lo dice Miguel González Martos (Granada, 1951) en su nuevo poemario, Agua entre los dedos (Esdrújula, 2018), donde hace una "pequeña radiografía" de su corazón y el de "toda una sociedad hueca", que vive en un "siglo líquido, voluble y muy, muy cruel con el ser humano". Influido por poetas como Luis García Montero, Javier Egea o Ángel González, el autor granadino desmenuza verso a verso su máxima en esta vida: amar y cuidar al ser amado. Lo hace a través de un discurso vitalista -y muchas veces desencantado-, desde el que reflexiona sobre lo difícil que es a veces asumir la felicidad. Sobre todo cuando está escondida en las rutinas diarias.

-Arranca su poemario con una cita de Heráclito: "Todo fluye, nada permanece". ¿Ha cambiado mucho usted y su poesía desde su último libro, De peatones y náufragos?

-No mucho. Respecto a mi forma de escribir o a la temática, tampoco demasiado. De Agua entre los dedos puedo destacar que está lleno de poemas de amor.

-Leo en Contaminación "pero el nudo / que ahoga la garganta / es de este andar tan hueco que llevamos, / ausentes, medio vivos. / Medio muertos. / Sin sueños y rendidos, / como a medias". ¿Se antoja el poemario como una pequeña radiografía de su corazón y el de toda una sociedad hueca?

-Sí. Está subrayando un aspecto básico del libro. Cuando se escriben poemas de amor uno tiende a elaborar una autobiografía de sí mismo y se basa sólo en su propia experiencia. Digamos que uno mira únicamente a su ombligo y se cree que es el único que ama. En este poemario he intentando huir de esa tentación autobiográfico para hacer una radiografía de todos nosotros, que amamos ahora, en pleno siglo XXI. Trato de conectar mis versos a la experiencia cotidiana.

-La experiencia cotidiana... Remite, sin duda, a La poesía de la experiencia.

-Escribo en esa línea. Me encanta Luis García Montero, Ángel González... Trato de convertir mi vida, mis rutinas, en materia poética.

-¿Esa es la mejor manera de acercarse al lector?

-Claro. Escribo desde muy joven y casi nunca lo he hecho con la intención de publicar. Para mí es como si se tratara de un diario en el que me analizo.

-En una entrevista reciente con la poeta Teresa Gómez, me dijo que el artista produce a otro ritmo cuando no está sujeto a fechas de entrega, ni publicaciones, y tiene otra profesión, como en su caso, que lo mantiene. ¿Se escribe más libre cuando no depende de ello llegar a final de mes?

-Se escribe de manera más libre y honesta. Como es para ti no te andas con tapujos. Sólo me animé a publicar hace unos años porque me empujaron mis amigos. Sólo publico aquello que creo que puede servirle a alguien.

-Creo que el poema Primera del plural se concentra la enseñanza más sabia del poemario: "Nosotras y Nosotros, son la clave. Las dos palabras llave, el único y humano pronombre personal". ¿Cómo aprende uno a amar?

-(Silencio). Esa es otra clave del poemario y de la vida. Se nos enseña a escribir, a leer, a conducir el coche, a escoger un oficio, pero a las cosas importantes de la vida nadie nos enseña. Nadie nos enseña a amar, a enfrentarnos al dolor, a no tener miedo a la muerte. A amar apenas se nos enseña y, sin embargo, es una clave de la vida y más en los tiempos que corren. Parece que amar es de débiles. Desgraciadamente aprendemos en esta vida a base de tortazos. Amar es lo que verdaderamente da sentido a la vida en este siglo.

-Agua entre los dedos también es un canto al otro ser amado. ¿La inspiración es infinita cuando se ama a alguien o no?

-Bueno... Estamos convencidos de que el amor da la felicidad, pero en eso estoy de acuerdo a medias. El amor te complica la vida.

-No hay amores de película...

-Claro. Depende de cómo uno entienda el amor. Si se entiende amar como tener, conquistar, poseer, dominar, someter o incluso matar no es amor. Para mí, el amor consiste sencillamente en entregar.

-Respecto a la violencia machista, no se nos educa en absoluto. No hay una educación sentimental que nos enseñe a respetar, ya seamos hombres o mujeres.

-Para nada. Tampoco se nos educa para abrirnos a los demás. La vida consiste en la lógica del corazón, pero desde que somos pequeños nos la niegan.

-Telediario y rutina celebra el triunfo de un largo noviazgo. ¿Nos cuesta valorar la felicidad cuando la tenemos delante de nuestras narices?

-Hace 10 años tuve un encontronazo con el cáncer. Me metieron en quirófano tres veces en apenas unos meses. Eso me hizo pensar. No estamos acostumbrados a valorar a rutina, pero nuestra vida, también en el siglo XXI, tan acelerado y vertiginoso, es rutina. Es en los pliegues de la rutina donde reside la felicidad, pero siempre estamos mirando a otra parte y preocupados en programar la vida.

-¿Cómo hace el poeta para no caer en su zona de confort?

-No escribo para publicar, para agradar a nadie. Eso hace mucho. Concibo la poesía como una forma de descubrirme, de señalar mis taras. Me duele escribir a veces.

-Además de desempeñar diferentes cargos de gestión en la capital, también fue concejal socialista. ¿Cómo ve la ciudad ahora que ha llegado el legado de Lorca y se postula como Capital Cultural Europea?

-Granada sigue siendo, como decía el poeta granadino, una ciudad bastante mezquina en el ámbito cultural. Hace tiempo me prometí a mí mismo no pertenecer a ningún grupo, y eso ha hecho que no me relacione apenas con gente que escriba porque siempre acabas encasillado en un bando, en una taifa cultural. Aquí, digamos, estás conmigo o contra mí. Eso se ve mucho en el mundo literario granadino. Me apena mucho que los agentes de la cultura, que deberían estar dinamizando, andan siempre a la gresca. Granada no ha cambiado mucho desde que yo era joven. ¿En qué ciudad el Centro Lorca habría tardado tanto es construirse? ¿En qué ciudad una vez construido el espacio hubiera tardado tanto en llegar el legado?

-¿Piensa que el tema del legado se ha gestionado de manera torpe?

-Sí, de manera muy torpe y muy mezquina. Tengo la impresión de que detrás de todo lo que ha pasado hay intereses que no son puramente culturales. Lorca estaría llorando en la puerta de la Catedral si supiera todo lo que ha pasado.