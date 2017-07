"Mi entusiasmo es el mismo que el de Billie Holiday o Louis Prima"

-en el jazz hay un 'Prez', un 'Earl', un 'Count', un 'Baron', un 'Duke'... ¿se siente bien en el papel de 'goodfather' del swing?

-(Carcajada). Supongo que es bueno que la gente piense en mí de esa manera. Probablemente porque he estado por mucho tiempo apadrinando el swing (carcajada).

Creo que la diversión salió de la música cuando la gente se detuvo o no podía bailar"Estoy muy impresionado con los músicos españoles. He oído y trabajado con algunos increíbles"

-Viene a un festival grande y al aire libre ¿mejor que un club?

-En los festivales hay muy buen ambiente, y siempre impresiona ver la gente tan joven que acude. Uno puede tocar música antigua, pero tienes que vestirla con un nuevo traje para llegar a esos jóvenes, me encanta tocar para ellos, es mi objetivo. Tengo que presentar la música de una manera diferente y fresca cada vez para no repetir fórmulas.

-En sus conciertos y grabaciones. ¿Un estándar mejor que una pieza suya?

-No necesariamente, también escribo muchas canciones y son tan populares entre el público como los estándares. Siempre grabamos algunas canciones originales en cada uno de nuestros discos. Es la mejor manera de mantener la música fresca y viva y también en el presente, no en el pasado.

-A eso iba, porque sus canciones parecen estándares ya con decenas de años encima...

-Gracias, pero no todas, algunas sí, pero otras no. Tenemos un montón de canciones originales en nuestros conciertos y grabaciones y hay de todo tipo, ya quisiera yo se recordado dentro de un siglo como compositor de estándares también.

-De sus conciertos se dice que divierten y entusiasman ¿es lago premeditado?

-No es algo consciente, no me siento y lo planifico todo. Creo que mi entusiasmo es el mismo que el de nuestros héroes: Billie Holiday, Louis Prima, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Coleman Hawkins, o Ben Webster, que es mi héroe del saxofón, siempre siento que hay una parte todo ellos en mi. Es algo espiritual seguir en una tradición ya tan larga.

-Un historiador aseguraba que el jazz murió el día que dejó de poderse bailar ¿está de acuerdo con esa afirmación?

-Creo que ciertamente la diversión salió de la música cuando la gente se detuvo, o no podía bailar. Sin embargo, creo que todas las formas de jazz son válidas. No importa si es swing o avanzado Be Bop. Personalmente, sin embargo, creo que el elemento de la diversión y la danza está volviendo a la música con bandas como la mía en la escena. Todos tenemos que tocar la música de la manera que la sentimos y si nosotros nos divertimos con seguridad los que nos escuchan también.

-En cualquier caso, contento con la fiebre del swing que se ha desatado ¿no?

-Es fantástico que la gente esté descubriendo nuevos sonidos del pasado. Para ellos la música swing es nuevo porque es la primera vez que lo han oído y son felices oyéndolo y sobre todo bailando.

-Recuerdo una adaptación suya de un tema de Donald Fagen ¿cualquier canción se puede 'swingear'?

-No todas las melodías. En mi opinión, la canción tiene que tener la línea de melodía correcta y la estructura de acordes para que suene bien como una pieza swing; pero vamos, muchas sí.

-En Energy toca con músicos de España. ¿Los españoles tenemos buen swing?

-Los que yo uso sin duda tienen un gran swing, técnica y sentimiento. Estoy muy impresionado con los músicos españoles. He oído y trabajado con algunos músicos que son increíbles tocando. Son unos fuera de serie que merecerían ser conocidos en el mundo entero.