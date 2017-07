"Quien me escucha se da cuenta de que quien toca soy yo"

El guitarrista y cantante John Pizzarelli inaugura junto al nieto de Antonio Carlos, Daniel Jobim, hoy lunes la XXX edición del festival Jazz en la Costa de Almuñécar. Ambos celebran y actualizan con nuevas sonoridades y arreglos uno de los discos más importantes de la década de los sesenta Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim (1967), una de las mejores expresiones de prolijidad y conjunción de talentos con un exquisito repertorio de Jobim, Cole Porter, Vinicious de Moraes e Irving Berlin.

En el disco Sinatra y Jobim @ 50 (Concorde Jazz), cuyo esperado lanzamiento está previsto para el próximo 28 de julio , John Pizzarelli incluye además de las canciones del legendario disco, un tema de Michael Frank que rinde homenaje a Jobim y varias canciones que él y Sinatra registran en una posterior sesión del año 1969. Dotado de un elegante estilo jazzístico y con una romántica y seductora voz que nos recuerda los mejores tiempos de Nat King Cole y un inconfundible y brillante swing, John Pizzarelli es considerado por el Great American Songbook como uno de los intérpretes más completos del jazz moderno.

-Su padre también toca la guitarra, ¿fue una buena escuela?

-Durante diez años estuve en el grupo de mi padre. Trabajé muy duro tratando de encontrar mi propia voz, y finalmente ya logré un sonido personal, que hace que quien me escucha pueda claramente darse cuenta de que quien toca soy yo, y no Pat Metheny.

-En una antigua entrevista me dijo que quería ser como Nat King Cole. ¿Sigue queriendo serlo o prefiere ser otro?

-Bueno, no puedo ser como él, pero puedo tratar de emular su estilo y enfoque y yo creo que de alguna manera he hecho eso, me sigue gustando como ejemplo.

-En cualquier caso el trío de Cole... es un buen modelo para su directo ¿no?

-Efectivamente tiene todo los valores de swing, temperatura y comunicación que yo valoro.

-Siempre ha manifestado su gusto por los músicos llamémosles clásicos ¿pero los hay más actuales que también le hayan gustado?

-Montones...Davy Mooney es un guitarrista de Nueva Orleans muy bueno; Harry Allen en el saxo es un genio; Aaron Weinstein en el violín; Rick Haydon, de San Louis... He llegado a grabar con ellos y la verdad es que son músicos estupendos.

-En su colección de discos hay formatos muy clásicos: Brasil, Navidad, Beatles... ¿Le gustan estos discos temáticos?

-Sí, lo hago cada cierto tiempo. Creo que le da al comprador una indicación de lo que van a encontrar en cada disco que hago, es una buena señal sobre el contenido a la hora de comprar un disco: si se llama Pizarelli Beatles está muy claro lo que va a haber dentro ¿no? (risas).

-Por cierto qué le llamó la atención de los Beatles, para hacerles dos discos.

-En mi casa escuchaba los discos de los Beatles desde muy niño, y he crecido con ellos. Luego entendí que sus canciones se podían llevar al jazz y el swing o la bossa perfectamente. No debió quedar mal cuando me llamó Paul McCartney, uno de mis cinco héroes en la música, para proponerme un disco con sus canciones posteriores, fue muy emocionante y me obligó a hacer el mejor trabajo posible.

-En su primera incursión por Brasil estuvo ya con los Jobim y ahora regresa con su nieto en directo ¿cómo ha llegado a surgur esta gira?

-Queríamos celebrar el trabajo de Sinatra y Jobim grabado hace cincuenta años y pensé que era hora de hacer un cd juntos. Daniel, su nieto, ha estado conmigo ya en dos incursiones por ese repertorio.

-Una mirada a su agenda... es brutal ¿no se agota?

-A medida que me hago mayor se pone más difícil. La noche antes de salir de gira es la más difícil, y tocar en directo es es la parte fácil, pero es la vida que he elegido y me compensa poder alegrar la vida a la gente que acude a mis conciertos.

-Viene a Almuñécar que fue refugio amoroso de Astrud Gilberto y Stan Getz ¿está emocionado?

-Ahhh no lo sabía, pero eso es bueno, seguro que dejaron buenas vibraciones, seguro que se nota en el concierto.

-Y más cuando leo que usted es admirador de Joao Gilberto, su ex.

-Sin entrar en detalles de tipo personal (risas) su música habla por sí misma.