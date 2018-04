El esperado regreso de Hora Zulú es ya una realidad

Hace seis años, Hora Zulú anunciaba un parón indefinido en su carrera. Los motivos eran "varios". "A nivel económico era difícil de mantener, teníamos otros proyectos -Fausto Taranto; luego nacería Pangloss-, pero sobre todo no queríamos prostituir el nombre de la banda para llenarnos los bolsillos. Dijimos: "Cuando podamos volver con dignidad, lo haremos". Y así ha sido", reconoce el guitarrista y fundador de la banda granadino, Paco Luque. El público perdía a uno de los puntales de la escena nacional de rap metal. El conjunto capitaneado por Luque y Aitor Velázquez había conseguido consolidarse como una de los grupos granadinas más importantes en poco más de una década. Su sonido, tan potente y redondo -sobre todo en su último disco, Siempre soñé saber sobre, nadie negó nunca nada-, sumado a una trabajada lírica en constante evolución captaba al público en seguida.

El grupo actúa hoy a partir de las 21:00 en la sala Industrial Copera -la misma que acogió su primer concierto en 1999- como anticipo a su nuevo disco, que se publicará "después de verano", precisa Luque, que se muestra "entusiasmado" por la vuelta que ansiaban todos desde "hacía tiempo". El esperado y soñado regreso de Hora Zulú es ya una realidad.

La banda tocará varias temas nuevos como Beatus Ille, una canción de desamor muy del estilo de Hora Zulú con dejes flamencos, y Y si acaso, con la colaboración de R de Rumba de Violadores del Verso, donde Velázquez hace uso de su lírica para hacer una radiografía de esta sociedad. Los demás temas del setlist, adelanta el músico, lo conformarán himnos como Andaluz de nacimiento, Que la tierra te sea leve y Mis barranqueras.

El nuevo disco estará producido por le gran Rémy Deliers y David F. Castro, que en palabras de Luque, "tiene una visión muy pragmática a la hora de mezclar la voz y la música", y se grabará, entre otros lugares, en Bomtrack Records. "Quedamos muy contentos, así no sólo grabaremos allí las voces, sino muchas cosas más", admite. El sonido será "un poco más potente" que en el anterior álbum, y las canciones, "muy directas", tendrán "su dejecillo andalusí, pero sin dar cabida a guitarras puramente flamencas", explica el guitarrista de Hora Zulú, que confiesa que "el flamenco no estará tan presente" y que habrá "más flow, lo cual recordará a primeros discos" de la formación.

Luque reconoce que, tras seis años sin componer, retomar la carrera discográfica del grupo le ha sugerido "otras cosas" y eso se verá plasmado en el sexto disco de Hora Zulú. "Estoy viviendo otra época de mi vida al igual que Aitor, que plasmará otras ideas en sus canciones, quizá cercanas a los momentos convulsos que estamos viviendo hoy día", señala Luque, que reconoce que Siempre soñé saber sobre, nadie negó nunca nada fue "el mejor disco a nivel técnico y compositivo".

Una de las novedades, destaca, es que van a funcionar como cuarteto formado por los all stars de Hora Zulú: el propio Luque a la guitarrista, el cantante y letrista Aitor Velázquez, el bajista Álex Bedmar y Javi Cordovilla a la batería. "Queremos mostrar un sonido más limpio sin obviar teclados, scratches y voces, que se pueden añadir con máquinas. Ya lo intentamos hace muchos años, pero sin tanta tecnología era imposible", señala el músico, que aclara que "no es lo mismo un playback de determinados instrumentos que meterle autotune".

El guitarrista granadino admite que ganarse la vida como músico hoy día "no es nada fácil". "Hay muchísimas competencia y tienes que renunciar a una estabilidad laboral. La vida del artista no es de color de rosa y a veces se vive al límite. Nosotros lo combinamos con un trabajo", razona.

La industria musical, reflexiona Luque, "ha decaído muchísimo" porque el cambio estructural ha ido "muy lento". "Todos sabíamos que se iban a dejar de vender discos", admite. Además, el caché de muchos conjuntos ha bajado y el número de festivales se ha triplicado. "España vive en una burbuja de festivales y no hay tanta público. Además de que los carteles a veces son idénticos", critica Luque, que dice que "ahora los grupos giran en torno a ellos, no a conciertos en salas, porque la gente puede ver a más grupos por menos dinero, y a muchas personas aficionadas a la música no le sobra el dinero".