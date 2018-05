Una exégeta de 'El jardín de las delicias'

La experta en Clarín y Gómez de la Serna leyó por primera vez El Jardín de las delicias en 1975. Desde entonces, Richmond ha vuelto a él en sus "sucesivas metamorfosis editoriales" -hasta la última en 2006-, brindándole en cada una de esas lectura "una experiencia única". El origen de Días felices. Aproximaciones a El jardín de las delicias se remonta a un prólogo que le encargaron para la edición crítica del ensayo Realidad y ensueño cuando Ayala todavía vivía . "Casi desde el principio dio señales de querer independizarse de su autora", reconoce Richmond, que cuenta cómo Ayala se sentaba a su lado y leía la pantalla de su ordenador. "Cuando no podía ver se lo decía en voz alta. Era un acto de amor, una relación en la que yo era la crítica, pero también la esposa y amante", destacó emocionada.

Hace tan sólo un mes, el original y completo ensayo le valió a Richmond el Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2018. "Me conmueve haberlo ganado porque Alvar fue muy amigo de mi marido. Los dos eran académicos, impartieron cursos en Estados Unidos y tenían un joie de vivre ", reconoce la crítica literaria, cuyo texto el jurado valoró como "impecable" análisis de una de las obras mayores de Ayala, "interpretada en toda su vasta riqueza de significaciones". El texto pone de manifiesto, en palabras del jurado del galardón, "su carácter abierto, heterogéneo y fragmentario, su relación con la obra anterior del escritor y el universo de referencias culturales o autobiográficas en el que adquiere pleno sentido".

Culto, ortodoxo, vanguardista, genio, con un tremendo sentido del humor, ingenioso, crítico feroz, lector voraz. Francisco Ayala (Granada, 1906 - Madrid, 2009) era tan inteligente que a veces daba miedo. Lo demostró en el El jardín de las delicias , una de las obras maestras del escritor cuya catalogación es imposible, al igual que ocurre con el panel central del tríptico homónimo del Bosco. El libro aborda -a veces desde el humor más descarnado- la dicotomía entre el amor y el dolor, la ternura y la crueldad, la vida y la muerte. La catedrática de Literatura Española Carolyn Richmond (Nueva Inglaterra, 1938), viuda del autor granadino, trata de desentrañar cada uno de los detalles de esa "arca de palabras" en Días felices. Aproximaciones a El jardín de las delicias (Fundación José Manuel Lara, 2018). "He estado encerrada durante 15 años en esto. Se puede decir que he vivido en el libro y que ahora presento un bebe mío", reconoce sin ningún pudor la escritora.

Celebración del 10 aniversario de la muerte de Ayala

Carolyn Richmond, que explica que lo siguiente al ensayo es escribir las memorias de Ayala -"se lo debo a los lectores", confiesa-, adelanta que la Fundación Francisco Ayala celebrará en 2019 el décimo aniversario de la muerte del escritor granadino con varias actividades, aunque para ello se necesito "más dinero" por parte de las instituciones públicas que lo apoyan como la Diputación, el Ayuntamiento de Granada y la Junta. Durante la conmemoración, señala, se pondrá énfasis en "en el escritor y no en el hombre". Richmond opina además que "Ayala no se entiende bien en ninguna parte", y que no ayuda para nada "la patética educación que los jóvenes reciben en la mayoría de universidades".