Una famosa rivalidad entre tenistas abrirá el Festival de cine de Toronto

Borg/McEnroe, el drama sobre la famosa rivalidad entre el tenista sueco Björn Borg y el estadounidense John McEnroe, inaugurará el Festival de Toronto el próximo 7 de septiembre, según anunciaron ayer los organizadores.

La elección podría resultar polémica debido a que el pasado mes, Shia LaBeouf -que encarna a McEnroe- fue arrestado y grabado ante las cámaras insultando a un agente de policía negro, aunque después se disculpó. Dirigida por Janus Metz (Armadillo), la película está coprotagonizada por los actores Sverrir Gudnason (Borg) y Stellan Skarsgård.

El Festival de Toronto, que se celebrará del 7 al 17 de septiembre en la ciudad canadiense, define en buena parte cuáles serán las películas protagonistas de la próxima temporada de premios en Hollywood. Entre las primeras cintas anunciadas figuran Mother!, de Darren Aronofsky; el drama sobre los jemeres rojos First They Killed My Father, de Angelina Jolie; Suburbicon, de George Clooney, o The Shape of Water, de Guillermo del Toro.

Toronto se considera uno de los festivales más importantes del mundo y uno de los más importantes de América del Norte. En 1998, la revista Variety escribió que "el Festival de Toronto es el segundo después del de Cannes en términos de presencia de estrellas y de actividad económica".