Jaime Heredia 'El Parrón' (Granada 1955) se crió en el Camino del Monte. El ritmo del yunque de la fragua de su abuelo moldeó, golpe a golpe, su talento innato para el cante. Una sabiduría heredada de su madre La Rochina y de su tío Frasquito 'El niño de las Flores', famoso cantaor que por no salir de Granada renunció a fama y dinero. Algo parecido le ha ocurrido a El Parrón. Toda Granada sabe que su voz es única y que es un cantaor de primera. Y toda Granada sabe que, con tal de no dejar la ciudad, se ha perdido muchas cosas. "Es que Granada atrapa", dice mirándote intensamente. "Atrapa, es una ciudad que atrapa y no he echado de menos irme a ningún lado, me ha gustado vivir sin presiones porque no he sido ambicioso ni voy detrás de nadie", insiste.

Granada atrapa hasta ahora. Su hija Marina consiguió convencerlo de que se decidiera a grabar un disco. Erre que erre, ese disco fue tomando forma. Hasta que nació bajo el título Carbón de fragua y se presentó con gran éxito en el Centro Lorca de la Romanilla. "Y ahora, a la vejez viruelas, me voy el domingo a presentarlo a Madrid", comenta. Y es que nunca es tarde para triunfar, nunca se sabe cuándo puede llegar el momento. "Me siento bien, aunque un poco nervioso, Madrid es Madrid, una plaza muy importante. Estoy también muy ilusionado, a ver si despegamos". No va solo, en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa de Madrid lo acompañarán dos grandes como su hija Marina y su amigo de toda la vida Curro Albaycín. "Trabajar con ellos es un encanto, me dan fuerza y seguridad".

Carbón de fragua es un disco reflejo de la personalidad de El Parrón. "Un disco flamenco que rescata la raíces. Además os adelanto que estoy preparando otro que va a salir dentro de un año como máximo, si Dios quiere. Por fin me he lanzado -risas-. En Carbón de fragua hemos incluido todos esos cantes que van conmigo, los tangos de Granada, las malagueñas, el taranto, las alegrías, es un disco flamenco y también un disco muy granaíno".

Aun en el caso de que a partir de ahora su vida fuera un no parar, Jaime Heredia no está dispuesto a separarse de la ciudad que lo vio nacer. "Granada no hay que dejarla nunca. Ya no hay distancias. Si me dicen mira, que trabajas la semana que viene yo me cojo mi avión, o me cojo mi tren. Ah, tren no, que no tenemos -risas- pero sí es verdad que a partir de marzo tengo muchas cosillas en Bilbao, Barcelona, Sevilla, me han llamado también de París y así estamos".

A pesar de las buenas críticas que su disco está cosechando -tras el Centro Lorca lo presentó en la Bienal de Sevilla con gran éxito-, el Parrón dice que siempre se exige más, que nunca está satisfecho al cien por cien de lo que hace y que no le gusta escucharse. "El flamenco es poco de teatros, pero como estamos en los tiempos que estamos se hace en teatros, y también te motiva cantar delante de tanta gente, pero donde de verdad te escuchas es cuando hay una reunión de amigos y cantas. Ahora tengo que llegar a Madrid y ponerla boca abajo".

Pide para su ciudad más preocupación por el flamenco. "Granada es dura, en cualquier sitio te apoyan más. No sé qué tenemos, somos muy exigentes. Yo pido que Granada no se quede dormida, ni en el flamenco, ni en el arte, ni en nada".

En su presentación en Madrid, el Parrón no solo cuenta con una colaboración de su hija Marina y otra de Curro Albaycín. Es muy posible que también haga una aparición estelar después de su éxito en Londres el bailaor granadino Manolo Liñán. "Manolillo es un grande, un privilegio tenerlo, hay mucho talento en Granada".

Entre los flamencos que admira están Camarón, Mairena o su gran amigo Enrique Morente "un pedazo de artista como la copa de un pino".

Asegura que este disco ha cambiado sus hábitos, que se cuida mucho, ha dejado de fumar y pasa mucho tiempo trabajando en casa. "Me ha venido todo de golpe, aunque yo tenía ganas de hacer un disco ha sido Marina la que me ha dado el último empujón. Ella y mi yerno, que también me decía venga chiquillo, que tienes que grabar. Mi hija Marina me pone las pilas". El disco cuenta con las colaboraciones de Antonio Canales, Curro Albaycín, David Palomar, Bolita, Diego del Morao y su hija Marina, entre otros artistas que se han animado a apuntarse a esta nueva aventura de un veterano del cante como El Parrón.

Marina Heredia es la primera admiradora de su padre. "Es mi maestro, cualquier duda que yo tengo levanto el teléfono o me voy a mi casa y ahí está él para ayudarme y darme un consejo. Mi padre me lleva ventaja, es un artista que está por descubrir aunque parezca mentira. Es un artista muy puro porque él es una persona muy pura. Lo da todo, tanto en la vida como en el cante". Los temas que más le gustan a Marina del disco son las soleas y las seguiriyas. "Mi padre me mueve mucho por dentro, el disco está muy bien. Mi padre por soleares es genial".

Para la famosa cantaora, la cita de hoy en el Fernán Gómez es muy importante. "La primera vez que mi padre se presenta en Madrid con un trabajo suyo, en un teatro, en una programación importante. El siempre ha estado en otros espacios, compartiendo cartel o en compañías de baile y hoy va a estar en Madrid presentando su trabajo en solitario".

El único consejo que le ha dado su famosa hija es "que cante muy bien, que esté tranquilo y que disfrute mucho porque, en definitiva es de lo que se trata, de disfrutar en el escenario porque si no, no merece la pena".

Carbón de fragua lo califica como un disco "muy real, muy de verdad, con los cantes que a mi padre le gustan y que tiene asimilados desde que era pequeño. Ha hecho un homenaje a sus raíces, a sus abuelos, se ha acordado de la Fragua, se ha acordado de su tío Frasquito que cantaba muy bien aunque no llegó a ser profesional. El disco no tiene ni trampa ni cartón".

Marina asegura que crecer en una familia flamenca por supuesto que le ha facilitado las cosas. "Tienes una carga genética grande y luego tú trabajas a tu estilo". Por eso se queja de que su padre "no ha tenido el sitio que debería haber tenido" y en eso coincide plenamente con Curro Albayzín, que también lo acompaña este domingo en el teatro madrileño. "Para mi gusto, Jaime es la voz más flamenca que hay ahora mismo. Una voz que nos gusta a los flamencos, rajada, de fragua, ronca, que nos pone el vello de punta. Además conoce muy bien los tangos y todos los palos pero como pasa siempre, Granada se olvida de sus artistas. Se dan cuenta de que somos artistas cuando ya somos viejos o no estamos".

Curro y El Parrón son como familia. "Jaime es más pequeño pero ya desde jóvenes nos ganábamos la vida con las zambras, por los tablaos y las tabernas. Yo lo he metido en discos como Ladrón de Agua, donde canta muy bien, un homenaje que le hicimos a Juan Ramón Jiménez ". Por eso, Curro Albayzín está orgulloso del paso que da su amigo con este disco. Y colabora feliz en el concierto de esta noche donde, "como siempre, llevaremos nuestra tierra por bandera".