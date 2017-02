"El flamenco de esta ciudad es muy particular; es salvaje y de calle"

Granadino de nacimiento, y a pesar de su formación como pianista, Alberto Raya es un enamorado del flamenco. Pese a su juventud -tiene 35 años- ha trabajado con artistas como Juan Habichuela nieto, Estrella Morente, José Enrique Morente o Moraíto Chico, todos artistas de pura etiqueta flamenca. Aunque también ha hecho sus pinitos como músico de jazz, Alberto Raya se considera un auténtico flamenco. Bajo esta premisa presenta hoy su espectáculo, con el que comienza nueva gira, Caminos Flamencos, en el Teatro Isabel la Católica a las 21:00 horas.

-¿Cómo llegó esto de la música a su vida?

-Mi amor por el piano empezó cuando tenía 7 años y mi padre me regaló un teclado de juguete. Cuando escuché aquel instrumento me enamoré de él. Así empezó mi andadura por la música: al principio como un juego, y paso a paso hasta que a los 17 años que empecé a formarme profesionalmente de la mano de Diego Magallanes, un maestro pianista de Cádiz.

-Usted es pianista flamenco, una figura algo desconocida.

-El piano flamenco es algo complicado, porque el instrumento es clásico, pero al fin y al cabo es un instrumento de cuerda. Hay grandes de la música como Arturo Pavón o Chano Dominguez que han hecho flamenco con el piano. Este arte hermana con todo porque es un género muy universal. En cuanto al instrumento es complicado, porque la digitación de la guitarra es totalmente distinta, y es ahí donde se complica el llevar el flamenco al piano, aunque éste último tiene la ventaja de que es mucho más amplio en armonía.

-¿Nunca se planteó coger la guitarra?

-Sí, de hecho soy un guitarrista frustrado. Me encanta la guitarra, además a la hora de estudiar suelo escuchar más a guitarristas que a pianistas. Me tiene enamorado el sonido de la guitarra.

-De hecho su forma de tocar el piano flamenco es algo 'guitarrista'.

-Claro, las cadencias que utilizo y a la hora de tocar intento acercarme lo máximo a la guitarra, aunque el sonido es muy diferente.

-Esta noche presenta el espectáculo en el Isabel la Católica. ¿Qué es este Caminos Flamencos?

-Es un espectáculo que representa un poco mi vida. He querido plasmar mi andadura en la música, donde interpreto temas ortodoxos de flamenco, como los tarantos o las seguiriyas. Pero por otro lado también me he curtido mucho con el rock andaluz con, por ejemplo, Triana o Alameda. Es la trayectoria desde lo más puro hasta la fusión con las culturas con las que yo he vivido.

-Hoy comparte escenario con José Enrique Morente y con Juan Habichuela Nieto.

-Sí, ambos son amigos míos desde hace muchos años. He trabajado con ellos tanto en escenarios como en estudios y lo que quería era abrir la gira en mi tierra, y por supuesto contar con ellos. Hemos crecido los tres en la música y tenía que tenerlos allí conmigo.

-¿Usted se lleva el flamenco a su terreno, o el flamenco le lleva al suyo?

-He intentado llevármelo yo, lo que sí es cierto es que hay ciertos momentos del espectáculo donde no hay más remedio que dejarse llevar. El flamenco es así de misterioso y de mágico: te atrapa y te lleva donde quiere. Esa improvisación forma parte también de mi espectáculo.

-¿Cree que cualquier instrumento puede quedar bien en el flamenco?

-Yo creo que sí, de hecho ya hay un montón de instrumentos tocando en clave flamenca como el violín, la flauta, la batería o el bajo eléctrico.

-Usted incorpora todos esos instrumentos en Caminos.

-Claro, los incorporo todos, y además en otros espectáculos he llegado a ver orquestas enteras.

-¿Considera su música como de fusión?

-Tiene ese punto, pero la fusión la he hecho con los géneros que he comentado antes, haciéndoles un guiño a Triana por ejemplo. He querido llevarme ese concepto a mis temas.

-¿Qué le emociona más del flamenco?

-Creo que el baile. Cuando hay un bailaor encima de un escenario, la manera que tiene de transmitir lo que siente. Un músico lo expresa también, pero cuando la expresión es corporal me emociona mucho. Parece que están escribiendo el flamenco con los movimientos.

-¿Qué relación tiene usted con el flamenco de Granada?

-Esta ciudad me tiene enamorado y además el flamenco de aquí es muy particular, es salvaje. Tiene mucha raza, desde las zambras o las cuevas. Es un flamenco de calle. Y eso es lo que me tiene cautivado desde pequeño.

-¿Si pudiera ponerle la banda sonora a una película, a cuál sería?

-A una buena sobre Granada. Me hubiera encantado ponerle música a cualquiera de Carlos Saura, para mí es un cineasta flamenco.

-¿Próximos proyectos?

-Ahora mismo tengo uno en mente, aunque no puedo hablar mucho de él. Lo tengo en plena construcción y se la voy a dedicar a la ciudad de Granada.

-¿Y su espectáculo soñado?

-Simplemente actuar con Caminos Flamencos en el Generalife. Es un sueño para cualquier músico.