Las fotografías de la metamorfosis

La Sala de Exposiciones de Servicios Centrales de Caja Rural exhibe una exposición fotográfica sobre transexualidad titulada I Want to be a Butterfly, del granadino Ángel Guzmán. La muestra está formada por diez fotografías donde a través el autor narra la historia de sus protagonistas. Guzmán ha elegido la mariposa para simbolizar el nexo de unión entre ellos: la transformación y el renacimiento. Por eso, una imagen de este insecto abre la exposición y da paso a nueve retratos de personas de distintas edades y sexos. En ellos se intenta llenar ese vacío y mostrar cómo los estados y sentimientos derivados de su situación son iguales a los que cualquiera de nosotros puede sentir, aunque se debe a causas diversas: soledad, abandono, decepción, incertidumbre…

A pesar de que la transexualidad ha sido un tema recurrente como objeto de representación desde hace más de dos décadas, en esta exposición destaca la frescura con que Ángel Guzmán lo retoma. En ellas consigue crear con gran maestría escenas a caballo entre lo cotidiano y lo marginal, lo lúgubre y lo alegre, lo trágico y lo dichoso, lo individual y lo colectivo. Guzmán sitúa el centro de gravedad en el contexto. Enfatiza en el denominador común, ofreciendo una visión totalmente renovadora de la transexualidad.

El artista granadino desplaza, ingeniosamente, en este trabajo el punto de gravedad del cuerpo hacia el contexto que lo rodea. No representa a transexuales sino a personas, situaciones determinantes en la vida, sentimientos.

La serie fotográfica relata la experiencia vital de estos individuos, como el desasosiego provocado por la ausencia del amor durante toda una vida; el placer que acontece tras yacer con la persona amada; la curiosidad ante el descubrimiento de la propia identidad; el dolor que produce la incomprensión no sólo de una sociedad, sino también de la propia familia o la alegría que colma el interior de uno mismo al conseguirlo tras un camino lleno de desavenencias y luchas tanto físicas como mentales.

I Want to be a Butterfly cierra su recorrido con la imagen Regina galardonada con el Accésit I Premio de fotografía social Carlos Pérez Siquier, de la Real Academia de Bellas Artes de Granada. Según su autor, este proyecto comenzó como una respuesta a una llamada de socorro y a ese alguien que busca un rayo de esperanza, haciendo extensible esa llamada a todo tipo de colectivos y sectores de la sociedad.