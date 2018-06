"Hay fundaciones que son superpolémicas y esta es ejemplar"

-ahora se cumple un año desde que se hizo cargo de la dirección de la Fundación Ayala tras la marcha de Rafael Juárez. ¿Qué ha cambiado desde su llegada y qué se ha mantenido?

-La primera etapa, cuando la crearon los catedráticos Antonio Sánchez Trigueros y Miguel Ángel Vázquez Medel, era más académica pero fue muy importante porque antes su obra era muy poco conocida. A partir de 2006, con el centenario de Ayala, la Fundación se empezó a abrir. Fue entonces cuando llegó Rafa Juárez y él es el artífice de esta nueva etapa. Todo lo que se ha venido haciendo después es una construcción suya gracias, claro, al apoyo definitivo de Carolyn Richmond. Es una suerte tenerla a ella porque hay fundaciones y familias que son superpolémicas por muchas razones, y la nuestra es ejemplar.

Tenemos un patronato muy bien avenido y Carolyn se desvive por todo lo que tiene que ver con Ayala"Para este 2018 se ultima la publicación de un libro de escritos de Ayala sobre la Transición española"

-¿Como la Fundación Lorca?

-Pero no sólo Lorca. Mire Cela o tantas otras. La mayoría. Aquí tenemos un patronato muy bien avenido, y a Carolyn, que se desvive por todo lo que tiene que ver con Ayala y con la Fundación. Y durante todos estos años hemos tenido la suerte de contar con un director con las ideas tan claras, y al mismo tiempo tan prudente, como Rafa Juárez. Por todo eso, lo único que podemos hacer ahora es continuar.

-¿Cuál es el presupuesto actual?

-Para el ejercicio 2018 se ha aprobado un presupuesto de 151.500 euros.

-¿Se mantiene, crece o se reduce respecto a ejercicios pasados?

-Hubo una época de reducciones progresivas y considerables, de 2008 o 2009 al 2013 o 2014. Y en los últimos años se mantiene.

-¿Volviendo a los niveles de antes de 2008?

-No, volviendo a esos niveles no. En esos años, si no recuerdo mal, se pudo llegar a tener casi el doble, unos 270.000 euros. Pero lo más importante es que las instituciones que forman el patronato mantengan su apoyo. Y por ahora nunca le han dado la espalda. Ha sido una fundación modélica en cuanto a transparencia y en cuanto a que propone actividades que tienen interés para todo el mundo.

-La semana pasada se entregó el premio de la Fundación Ayala destinado a los escolares.

-Está dirigido a estudiantes de Primero de Bachillerato de toda la provincia de Granada. A todos los participantes se les envía un ejemplar de un libro que editó la Fundación para este proyecto: la primera parte de las memorias de Francisco Ayala. El objetivo es que los chicos se acerquen a la obra y la figura de Ayala, y también a un género que suele ser nuevo. Luego escogen un recuerdo de su propia vida y lo escriben con una intención literaria. En esta cuarta edición han participado unos 300 niños de 9 centros. Cada profesor realiza una preselección de los mejores y nos los mandan a finales de enero. Entre marzo y abril una comisión presidida por la propia Carolyn Rychmond elige los 30 mejores, que se publican en un libro que se regala a los participantes. Y a finales de curso, se entregan las distinciones a los tres ganadores.

-No es la única actividad divulgativa para escolares que desarrolla la Fundación Ayala, también hay un programa de visitas guiadas.

-La sede de la Fundación, el Alcázar Genil, está abierta al público pero específicamente se ofrecen visitas para centros escolares y todos los años vienen colegios desde Infantil a Secundaria. Conocen el monumento pero también la figura de Ayala. El año pasado, entre visitas de escolares, clubes de lectura, asociaciones, centros de adultos... unas 1.200 personas participaron en esta actividad.

-Parte de esos 150.000 euros se destinan a una la edición de publicaciones sobre Ayala.

-Sí, el año pasado salió una reedición de una obra que publicó Ayala con Renato Treves: Una doble experiencia política: España e Italia (1944). Cuenta con un estudio muy extenso hecho para la ocasión por Giulia Quaggio. Generalmente son recuperaciones, pero también hay ensayos sobre Ayala de nueva escritura. Para este 2018 se ultima un libro sobre los escritos que publicó Ayala sobre la Transición. Él opinaba como un intelectual con una larga tradición. Saldrá en otoño, coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución.

-¿Cuáles son los materiales que recogen este nuevo libro?

-El cuerpo principal es de un ensayo que Ayala publicó en el 77 en el que recuperaba textos de los 60 y que llamó España a la fecha. A esa base se añaden artículos que él fue publicando sobre todo en El País. Escribía sobre la nueva constitución, la nueva configuración del orden político, cómo se construía una España nueva y la función de los intelectuales en aquel momento en el que casi nadie tenía voz pública...

-¿Quién es el responsable de la recopilación?

-Un investigador de origen italiano, Alessio Piras, de la Universidad de Barcelona. Él pondrá orden a esos textos para que el mensaje llegue al lector de hoy y hará un estudio introductorio.

-¿Cuál es la tesis de Piras?

-Él defiende que deberíamos empezar a considerar Ayala como el intelectual por antonomasia de la Transición. Tenía casi un siglo de existencia y había vivido guerras, exilios, dictaduras, democracias... También supo proponer para la nueva configuración social propuestas modernas y con sentido, conformes al signo de los tiempos.

-Además de club de lectura, talleres y ciclos de conferencias, como las que el año pasado se dedicaron a Juan Rulfo, también organizan varios galardones.

- La Fundación participa en el Premio de Narrativa Francisco Ayala, que se entregará este martes en CajaGranada. Lo recogerá el escritor madrileño Matías Candeira. También en el premio de Traducción Literaria Francisco Ayala, dirigido a recién licenciados. Y también ayudas a la investigación, que van por la décima edición.